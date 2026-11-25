Wien (OTS) -

Gelungener ORF-Landkrimi-Ermittlungsstart für Maya Unger mit den zweitbesten Markanteilen bei 12+ und 12–29 seit Start der ORF-Hit-Reihe! Bis zu 907.000 und durchschnittlich 878.000 Zuseher:innen (vorläufige Gewichtung) bei 34 Prozent Marktanteil (12+) wollten sich gestern, am Dienstag, dem 24. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 ihren ersten gemeinsamen Einsatz mit Hary Prinz rund um das „Steirerbiest“ (weiterhin auf ORF ON streamen) nicht entgehen lassen. In der jungen Zielgruppe 12–29 war das Interesse am 15. Steiermark-Film der ORF-Erfolgsreihe nach einem tödlichen Messerstich, der das Duo in die Welt der Sammelkartenspiele führte, besonders hoch, wie ein Marktanteil von 37 Prozent zeigt. In weiteren Rollen waren neben Hary Prinz und Maya Unger u. a. auch erneut Christoph Kohlbacher, Bettina Mittendorfer und Helmut Köpping sowie Ulrike C. Tscharre, Bernhard Schir, Lili Winderlich, Tünde Bornemisza, die beim ESC 2025 als Teil des Duos Abor & Tynna für Deutschland an den Start ging, Felix Schwarz, Alexander Suppan – Teilnehmer des inklusiven ORF-Castings „Mach dich sichtbar“ –, Tilman Tuppy, Samouil Stoyanov und Abdul Samiu Saliou zu sehen. Im Regiesessel nahm erneut Wolfgang Murnberger Platz, der gemeinsam mit seiner Frau Maria Murnberger auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. „Steirerbiest“ basiert auf Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“.

„Steirerbiest“ ist eine Koproduktion von Allegro Film, ORF und ARD Degeto mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

16. Steiermark-Landkrimi „Steirerhass“ am 1. Dezember um 20.15 Uhr als ORF-1-Premiere

Kaum hat Maya Unger ihren ORF-Landkrimi-Ermittlungseinstand als neue Partnerin an der Seite von Hary Prinz erfolgreich absolviert, wartet am Dienstag, dem 1. Dezember, um 20.15 Uhr in einer weiteren ORF-1-Premiere (24 Stunden vorab auf ORF ON) auch schon der nächste Fall. Der „Steirerhass“ führt das neuformierte Ermittlerdoppel im 16. Steiermark-Landkrimi nach einem Leichenfund in eine Holzfabrik und auf die Spur einer Verschwörung, die von Industriespionage über Erpressung bis zu einem Jahre zurückliegenden Drogenschmuggel reicht. Bei den Dreharbeiten in Graz und Umgebung standen neben Hary Prinz und Maya Unger in weiteren Rollen erneut u. a. Christoph Kohlbacher, Bettina Mittendorfer und Helmut Köpping sowie Sönke Möhring, Caroline Frank, Susi Stach, Karl Fischer, Matthias Böhm und Joseph Cyril Stoisits vor der Kamera. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Regisseur Wolfgang Murnberger und Maria Murnberger.