Wien (OTS) -

Bereits zum dritten Mal hat der Österreichische Apothekerverband seinen Journalismuspreis für herausragende journalistische Arbeiten zu Gesundheits- und Arzneimittelthemen vergeben. Im Wiener Apothekerhaus wurden Margit Koudelka für ihre Beitragsserie „Medizin aus der Natur“ auf Gesund.at und Marianne Waldhäusl für ihren ORF-Beitrag „Medikamente ohne Arztbesuch“ ausgezeichnet. Mit der in Kooperation mit der Österreichischen Medienakademie ins Leben gerufenen Auszeichnung setzt sich die Interessenvertretung der selbstständigen Apotheker:innen für die Förderung der Gesundheits- und Arzneimittelkompetenz in Österreich ein. Das Interesse an der Initiative war auch in diesem Jahr groß: insgesamt 31 journalistische Arbeiten wurden eingereicht.

„ Als Apothekerinnen und Apotheker sehen wir es als unsere Aufgabe, die Gesundheits- und insbesondere die Arzneimittelkompetenz in der Bevölkerung zu stärken. Wer sich über Gesundheit und Arzneimittel informiert, muss darauf vertrauen können, dass Informationen sorgfältig recherchiert, wissenschaftlich fundiert und verständlich aufbereitet sind. Mit unserem Journalismuspreis wollen wir jene Journalistinnen und Journalisten vor den Vorhang holen, die mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag dazu leisten “, erklärt Thomas W. Veitschegger, Präsident des Österreichischen Apothekerverbands.

Zwei Preisträgerinnen für fundierten Gesundheitsjournalismus ausgezeichnet

Erstmals wurde der Journalismuspreis des Österreichischen Apothekerverbands in zwei getrennten Kategorien für Fach- und Publikumsmedien vergeben. Von den insgesamt 31 Einreichungen entfielen 23 auf Publikumsmedien und acht auf Fachmedien.

In der Kategorie Publikumsmedien konnte Marianne Waldhäusl mit ihrem Beitrag „Medikamente ohne Arztbesuch“im ORF-Format „Akte Betrug“ die Jury überzeugen. Die investigative Reportage beschäftigt sich mit dem milliardenschweren Onlinehandel mit gefälschten Medikamenten über illegale Online-Apotheken. Im Mittelpunkt stehen die Hintergründe dieser Angebote und die Aufklärung der Patientinnen und Patienten über im Internet vertriebene Arzneimittel-Fälschungen sowie die damit verbundenen Risiken und woran man Betrügereien als Konsumentin oder Konsument erkennen kann.

In der Kategorie Fachmedien wurde Margit Koudelka für ihre Beitragsserie „Medizin aus der Natur“, erschienen auf Gesund.at, ausgezeichnet. Die Journalistin widmet sich darin der Phytotherapie, also der Behandlung und Vorbeugung von Erkrankungen mit pflanzlichen Arzneimitteln. Die Serie beleuchtet die Anwendungsmöglichkeiten pflanzlicher Wirkstoffe und zeigt auf, welche Aspekte bei ihrem Einsatz zu beachten sind.

Bewertung durch fachkundige Jury

Die Bewertung der Einreichungen wurde erneut von einem erfahrenen Experten-Gremium übernommen. Der Jury haben neben Thomas W. Veitschegger (Präsident Österreichischer Apothekerverband) und Nikolaus Koller (Geschäftsführer Österreichische Medienakademie) Herwig Ostermann (Geschäftsführer Gesundheit Österreich GmbH), Jan Pazourek (Büroleiter Dachverband der Sozialversicherungsträger), Anita Rieder (Vizerektorin Medizinische Universität Wien), Daniela Süssenbacher (Institutsleitung Journalismus & Medienmanagement der FH Wien) und Maria Rauch-Kallat (ehemalige Gesundheitsministerin) angehört.

Fortsetzung 2027 angekündigt

Aufgrund des großen Interesses wird der Journalismuspreis des Österreichischen Apothekerverbands auch im kommenden Jahr wieder ausgeschrieben werden. Journalistinnen und Journalisten, die sich mit gesundheitsbezogenen Themen rund um Arzneimittel befassen, werden erneut die Möglichkeit haben, ihre Arbeiten einzureichen. Weitere Informationen dazu werden im Frühjahr 2027 bekannt gegeben.