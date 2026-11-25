Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 26. November 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ORF-Sportreporter-Legende Hans Huber, Jurist Volker Viechtbauer, Theaterregisseurin und Musikerin Anna Marboe bzw. Anna Mabo und Schauspielerin Katerina Jacob zu Gast bei Barbara Stöckl.

Mit seinem legendären „Die Schweeeeden“-Sager wurde Hans Huber zum Kult und prägte jahrzehntelang die österreichische Sportberichterstattung. In seinem Buch „Mehr als nur die Schweeeden!“ erzählt er humorvoll von unvergesslichen Sportmomenten und seinem bewegten Reporterleben. In „Stöckl“ spricht er darüber, wie es ist, wenn live auf Sendung ein Fehler passiert, und welche Sportlegenden privat ganz anders waren als vor der Kamera.

Fast 30 Jahre lang war Volker Viechtbauer enger Vertrauter von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz und prägte als Jurist und Personalchef das Unternehmen mit. In seinem Buch „Wir sind mehr als ein Datensatz.“ beschäftigt er sich nun mit künstlicher Intelligenz, Viktor Frankl und der Frage, was uns Menschen im digitalen Zeitalter einzigartig macht. Und er verrät, ob die Maschine ihm beim Schreiben des Buches auch widersprochen hat.

Als Theaterregisseurin inszeniert Anna Marboe an den großen Häusern. Sich selbst auch Musikerin zu nennen, dauerte aber eine Weile. Auf ihrem bereits fünften Album „Fest“ verneigt sich die Wienerin unter dem Künstlernamen Anna Mabo nun vor dem „Godfather der experimentellen Lyrik“ Ernst Jandl. Im Gespräch erzählt sie, wie es ist, als Tochter des bekannten Kulturpolitikers Peter Marboe aufzuwachsen, was sie sich zum 30. Geburtstag geschenkt hat und was ihr Humor bedeutet.

In der Kultserie „Der Bulle von Tölz“ begeisterte Katerina Jacob als schlagfertige Kommissarin Sabrina Lorenz an der Seite von Ottfried Fischer. In ihrem neuen Buch „Im Fettnapf steht man meist allein“ erzählt die beliebte Schauspielerin mit viel Humor und Selbstironie von den verrücktesten Momenten ihres Lebens. In „Stöckl“ verrät sie, was für sie ein Fettnäpfchen ist, wie es war, in einer Familie mit starken Persönlichkeiten aufzuwachsen, und woher ihre Leidenschaft für alte Autos kommt.