Wien (OTS) -

„Ein wichtiger Durchbruch für die Sicherheit von Frauen ist gelungen!“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger zu dem geplanten Gewaltschutzpaket der Bundesregierung, über das heute Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner informiert hat. Das Sexualstrafrecht wird verschärft und das Konsensprinzip „Nur Ja heißt Ja“ umgesetzt. Deepfakes und Vergewaltigungsvideos werden verboten. Ein Gesetzesentwurf wird dazu bis Jahresende erarbeitet. ****

Unter dem Motto „Wir schauen hin. Gewalt gegen Frauen geht uns alle an“ machen die SPÖ-Frauen in den 16 Tagen gegen Gewalt vom 25. November bis 10. Dezember auf die unterschiedlichen Formen von Gewalt aufmerksam. Dabei ist es wichtig, bereits auf abwertendes und herabwürdigendes Verhalten zu achten. „Wir müssen Sexismus und Drohungen ernst nehmen, Frauen rechtzeitig schützen und Täter zur Verantwortung ziehen“, so Manninger.

Ausgebaut werden in ganz Österreich mit der Erhöhung des Frauenbudgets die Frauen- und Mädchenberatungsstellen, die eine wichtige Anlaufstelle bei Notsituationen jeder Art sind, Schutzunterkünfte wie Frauenhäuser und die juristische Prozessbegleitung. Mehr Unterstützung für Opfer von Gewalt sieht die Novellierung des Verbrechensopfergesetzes vor: Das Schmerzensgeld wird erhöht und unter anderem ein Kostenzuschuss für den Austausch der Wohnungsschlösser gewährt. Eine wichtige Starthilfe für Alleinerziehende, die von Gewalt betroffen sind, bietet der Unterstützungsfonds für Alleinerziehende. Erstmals gibt es an allen Hochschulen einheitliche Regeln gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Wichtige Maßnahmen sind auch die Verschärfung der Waffengesetze und der Dick-Pic-Paragraf. Die Regierung arbeitet derzeit an einem erhöhten Schutz durch den Einsatz elektronischer Überwachung von Gefährdern. „Österreich hat mit den Gewaltschutzeinrichtungen und der Frauenhelpline 0800 222 555 ein gutes Netz an Hilfseinrichtungen. Frauen sollen wissen, dass sie nicht alleine sind. Mit Aktionen wie der Nennung der Notrufnummern und Hilfseinrichtungen auf Kassabons im Handel werden viele Mädchen und Frauen erreicht“, so Manninger.

"Die Bundesregierung setzt den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen konsequent um. Die Sicherheit von Frauen hat oberste Priorität. Stoppen wir gemeinsam die Gewalt an Frauen!" (Schluss) bj