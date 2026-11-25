Wien (OTS) -

Vom 25. November bis zum 10. Dezember 2026 setzt die Pädagogische Hochschule Wien (PH Wien) im Rahmen der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ ein deutliches Zeichen gegen geschlechterbasierte Gewalt. Mit einer Installation im öffentlichen Raum, künstlerischen Beiträgen, Fachveranstaltungen und pädagogischen Impulsen schafft die PH Wien Bewusstsein für ein gesamtgesellschaftliches Problem und zeigt Handlungsmöglichkeiten für die pädagogische Praxis auf.

Weltweit wird alle zehn Minuten eine Frau oder ein Mädchen von ihrem Partner oder einem Familienmitglied getötet. Gewaltprävention, die Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und der Abbau diskriminierender Strukturen sind daher auch zentrale Aufgaben von Bildungseinrichtungen.

Bildung als Schlüssel zur Gewaltprävention

Als Urban Diversity Education Campus versteht die PH Wien die Förderung von Gleichstellung, den Abbau von Diskriminierung und die Stärkung eines respektvollen Miteinanders als wesentliche Bestandteile ihres Bildungsauftrags. Der Professionalisierung von Pädagog:innen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu: Sie können bereits frühzeitig gesellschaftlichen Rollenbildern, diskriminierenden Verhaltensweisen und gewaltfördernden Strukturen entgegenwirken.

„Bildung ist einer der zentralen Hebel, um Gewalt und Diskriminierung nachhaltig entgegenzuwirken. Als Pädagogische Hochschule tragen wir eine besondere Verantwortung, angehende und bereits im Beruf stehende Pädagog:innen für diese Themen zu sensibilisieren und ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten für ihren Berufsalltag mitzugeben“, betont Barbara Herzog-Punzenberger, Rektorin der PH Wien.

Sichtbare Zeichen und vielfältige Perspektiven

Das von der hochschulinternen Aktionsgruppe „STOPP Gewalt gegen Frauen*“ konzipierte Programm verbindet Bewusstseinsbildung mit fachlicher Auseinandersetzung und konkreten pädagogischen Ansätzen. Während des gesamten Aktionszeitraums werden an den Eingängen der PH Wien orange Fahnen gehisst. Die öffentlich sichtbare Installation „Femizide in Österreich“ am Campuszaun erinnert an jene Frauen und Mädchen, die im Jahr 2026 in Österreich Opfer eines Femizids wurden.

Zu den weiteren Programmpunkten zählen:

25. November: Auftaktaktion mit Informationsmaterialien und Gesprächsangeboten am Campus

Auftaktaktion mit Informationsmaterialien und Gesprächsangeboten am Campus 30. November: Comedy-Performance „Selfmade Feminist“ der Künstlerin FLONA mit anschließender Diskussion

Comedy-Performance „Selfmade Feminist“ der Künstlerin FLONA mit anschließender Diskussion 2. Dezember: Webinar zu geschlechterbasierter Gewalt sowie sexualpädagogische Aufklärungsangebote zum Thema Menstruation

Webinar zu geschlechterbasierter Gewalt sowie sexualpädagogische Aufklärungsangebote zum Thema Menstruation 9. Dezember: Präsentation einer Handreichung zum diskriminierungssensiblen Umgang mit trans*, inter* und nicht-binären Schüler:innen

Nachhaltige Impulse über den Aktionszeitraum hinaus

Auch über die 16 Aktionstage hinaus widmet sich die PH Wien dem Thema Gewaltprävention. Im Rahmen einer Online-Ringvorlesung des Hochschullehrgangs Freizeitpädagogik geben Philipp Leeb vom Verein POIKA für gendersensible Buben*arbeit und Maria Rösslhumer vom Verein StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt fachliche Impulse. Ergänzend stehen Interviews mit beiden Expert:innen auf der hochschuleigenen Podcastplattform „HochschulPHunk“ zur Verfügung.

Mit diesen Initiativen unterstreicht die PH Wien ihren Anspruch, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderungen in Ausbildung, Fortbildung und pädagogischer Praxis aufzugreifen.

Weitere Informationen: https://phwien.ac.at/infos_termine/16-tage-orange-the-world/