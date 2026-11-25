- 25.11.2026, 11:33:03
- /
- OTS0103
BUSINESSART 4/2026: KI managen
Morgen erscheint die neue Ausgabe des Wirtschaftsmagazins für Innovation, Transformation und ESG aus dem Lebensart Verlag.
Die schlechte Nachricht: Künstliche Intelligenz scheint kaum im Zaum zu halten zu sein. Die gute: Sie lässt sich managen. KI-basierte Innovationen können sich positiv auf die Nachhaltigkeit von Unternehmen auswirken. Die Modelle können neue Produkte und Leistungen ermöglichen und die Arbeit von Beschäftigten ergänzen, wie Ökonomin Ljubica Nedelkoska im Interview zeigt. Was braucht Digitalisierung noch? Mentale Gesundheit und eine menschenfreundliche Unternehmenskultur - Tipps dazu in der neuen BUSINESSART.
Mehr lesen?
Rückfragen & Kontakt
Michaela R. Reisinger
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LBA