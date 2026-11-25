St. Pölten (OTS) -

Die schlechte Nachricht: Künstliche Intelligenz scheint kaum im Zaum zu halten zu sein. Die gute: Sie lässt sich managen. KI-basierte Innovationen können sich positiv auf die Nachhaltigkeit von Unternehmen auswirken. Die Modelle können neue Produkte und Leistungen ermöglichen und die Arbeit von Beschäftigten ergänzen, wie Ökonomin Ljubica Nedelkoska im Interview zeigt. Was braucht Digitalisierung noch? Mentale Gesundheit und eine menschenfreundliche Unternehmenskultur - Tipps dazu in der neuen BUSINESSART.