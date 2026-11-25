St. Pölten (OTS) -

Kürzlich wurde offiziell die Fertigstellung der Erneuerungen der Landesstraßen L 1152 und L 1197 im Gemeindegebiet von Weitersfeld (Bezirk Horn) vorgenommen. Die L 1152 wurde zwischen Heinrichsdorf und Sallapulka auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern, die L 1197 zwischen Obermixnitz und Theras auf einer Länge von rund einem Kilometer erneuert.

Aufgrund von Rissen, Netzrissen, starken Verdrückungen und Spurrinnen hatte der NÖ Straßendienst die Sanierung der beiden Landesstraßen beschlossen. Die Fahrbahnen sind rund fünf Meter breit. Für die Sanierung wurde zunächst der vorhandene Asphalt aufgefräst. Die Straßenmeisterei Geras stellte anschließend mit dem wiederverwendeten Material neue ungebundene Tragschichten her. Darauf brachte die Firma Held und Francke eine acht Zentimeter dicke Asphaltschicht auf. Abschließend wurden die Bankette durch die Straßenmeisterei wiederhergestellt. Insgesamt wurden rund 11.700 Quadratmeter Fahrbahn saniert. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 274.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.