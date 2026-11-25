Wien (OTS) -

Das Piepen der Start-Uhr. Der Körper mit Adrenalin geflutet, die Sinne geschärft, die mentalen Kräfte gebündelt. Fünf Sekunden – dann der Startschwung den Berg hinab! Es geht um die Königsdisziplin des Skisports: die Abfahrt. Mit bis zu 150 km/h rasen die Rennläufer vereiste Pisten hinunter. Wie sich zwei Minuten Skifahren am Limit anfühlen, zeigt – anschließend an den FIS Ski Weltcup SuperG der Herren aus Copper Mountain (ab 19.35 Uhr live in ORF 1) – am Samstag, dem 28. November 2026, um 21.30 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinodokumentarfilm „Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough“ des preisgekrönten Filmemachers Gerald Salmina, der bereits 2015 mit der Erfolgsproduktion „Streif – One Hell of a Ride“ einen spektakulären Blick hinter die Kulissen des Tiroler Hahnenkammrennens warf und damit die Kinosensation des Jahres lieferte. In seinem jüngsten, rasanten Filmabenteuer begleitet Salmina die Abfahrtssaison 2024/25 voller Triumphe, Stürze und Emotionen: Wer gewinnen will, muss über sich hinauswachsen, ohne dabei brutal abgeworfen zu werden. „Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough“ ist ein packendes Roadmovie, das den charismatischen männlichen Skiprofis vom Weltcup-Finale in Kitzbühel 2024 bis hin zum Höhepunkt der Weltmeisterschaft in Saalbach 2025 über eine Saison lang folgt. Eine eindrucksvolle filmische Reise, die dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen und in das Innenleben der Sportler gestattet sowie von Leidenschaft, Entbehrung und Hochrisiko erzählt, das doch nie ganz kalkulierbar ist. Denn kaum wo liegen Triumph und Tragödie näher beisammen als in der Abfahrt.

Mehr zum Inhalt des Films:

Die besten Abfahrer der Welt scheinen es zu lieben, schwierige Situationen zu meistern, vor denen sich andere fürchten. Sie sind moderne Helden mit fast mythischem Nimbus, die die Massen vor den Fernsehgeräten versammeln – auf sie konzentriert sich der Stolz der führenden Ski-Nationen: Vincent Kriechmayr, Marco Odermatt, Cyprien Sarrazin oder Aleksander Aamodt Kilde zählen zu den Stars in Gerald Salminas Fortsetzung seines Kinoerfolgs „Streif – One Hell of a Ride“. In „Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough“ hat der Filmemacher ein Jahr lang Profi-Skifahrer mit der Kamera begleitet: vom Weltcup-Finale in Kitzbühel 2024 über die intensiven Vorbereitungen im Sommer und Herbst bis hin zur 48. alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm 2025. Wie schon ihr Vorgänger will die Doku herausfinden, was die besten Abfahrer der Gegenwart antreibt, und wie es ihnen gelingt, konstant Grenzen in einem riskanten Sport auszureizen.

In der Abfahrt geht es um halsbrecherische Geschwindigkeit, präzise Technik und hartnäckiges Durchhaltevermögen. Denn mit bis zu 150 km/h rasen die Rennläufer vereiste Pisten hinunter. Ein paar Hundertstelsekunden entscheiden über Sieg und Niederlage – kein Sport für Hasenfüße. Letztlich lässt er nur zwei Optionen offen: ganz oder gar nicht. Als Abfahrtsläufer braucht man den Willen zum Sieg, die Bereitschaft, ständig über eigene Grenzen zu gehen. „Die Leute denken, wir wären unzerstörbar und doch sind wir nur Menschen“, rückt der Schweizer Olympiasieger und Weltmeister Marco Odermatt das Helden-Bild zurecht.

Nach der Saison ist vor der Saison, im Sommer beginnt das Training für den nächsten Winter. Für Odermatt gab es nie eine andere Option als den alpinen Sport, er erinnert sich an die Worte seines Vaters: „Sobald du selbständig aufs WC gehen kannst, darfst du mit zum Training“. Der erfolgreiche Schweizer war im Jänner 2024 für die beiden Abfahrten auf der Streif von Fans und Buchmachern fix auf Sieg gesetzt, als ihm der Franzose Cyprien Sarrazin überraschend den Rang ablief. Die Geburtsstunde eines Stars, hieß es. Und dann, im Dezember desselben Jahres beim Training in Bormio, der schockierende Sturz. Aufgrund schwerer Kopfverletzungen musste der Franzose ins künstliche Koma versetzt werden. Das Filmprojekt war gefährdet, erst als sich Sarrazin auf dem Weg der Besserung befand, setzte Regisseur Salmina die Dreharbeiten fort.

„Downhill Skiers – Ain´t No Mountain Steep Enough“ erzählt auch vom harten Kampf verunfallter Rennläufer zurück ins Leben, zurück auf die Piste. „Ein Vinc stürzt nicht“, hieß es intern über ÖSV-Superstar Vincent Kriechmayr. Ein Mann wie ein Bär, mit in endlosen Trainingseinheiten gestählten Muskeln. Doch auch er verunfallte, erholte sich zum Glück schnell. Später, am 9. Februar 2026, sollte er mit Manuel Feller in der Team-Kombination bei den Olympischen Spielen in Bormio gar die Silbermedaille für Österreich gewinnen.

Gerald Salminas Doku sorgt für viele Gänsehaut-Momente: wegen der nervenaufreibenden Abfahrtsrennen, die er in Szene setzt, aber auch wegen der faszinierenden Schönheit hochalpiner Landschaften, die er ins Bild rückt.