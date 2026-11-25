Wien (OTS) -

„Begabt, begeistert, behindert“: Das ist das zentrale Motto des neuen Podcasts von ORF Wissen, der ab 30. November 2026 in Ö1 und auf ORF Sound zu hören sein wird. Der vierteilige Podcast wird im Ö1-„Radiokolleg“ vom 30. November bis zum 3. Dezember, jeweils um 9.05 Uhr, zu je 22 Minuten pro Episode ausgespielt. Auf ORF Sound sind die vier Folgen mit einer Spieldauer von rund 40 Minuten in einer ausführlicheren Version on demand abrufbar.

Der Podcast wurde von LICHT INS DUNKEL unterstützt und von Lisa Zuckerstätter, ORF-Leiterin der Abteilung Humanitarian Broadcasting, empfohlen: „Weil seine Botschaft den Werten von LICHT INS DUNKEL entspricht: Inklusion, Chancengleichheit und Selbstbestimmung. Die vier Folgen erzählen beeindruckende Geschichten von Menschen, die ihren eigenen Weg gehen – in der Politik, als Unternehmerin, in der Musik und in der Wissenschaft. Sie machen Mut, ohne zu beschönigen. Denn sie zeigen auch, wie viele Barrieren noch immer bestehen und wie sehr gesellschaftliche Erwartungen und fehlende Rahmenbedingungen Chancen einschränken können. Für mich ist das eine wichtige Botschaft: Inklusion bedeutet nicht, Menschen in ein bestehendes System einzupassen. Es bedeutet, unsere Gesellschaft so zu gestalten, dass alle Menschen ihre Potenziale entfalten und selbstbestimmt leben können.“

Der Inhalt der Podcast-Episoden

Die erste Episode des Podcasts mit dem Titel „Verbergen: Politik und die Angst vor Schwäche“ beleuchtet, wie Politiker:innen gesundheitliche Probleme lange geheim hielten: US-Präsident John F. Kennedy verschwieg seine Addison-Erkrankung, und auch Bruno Kreisky sowie Alois Mock sprachen öffentlich nicht über ihre gesundheitlichen Einschränkungen. Demgegenüber machte der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil deutlich, wie er mit seiner Kehlkopferkrankung Politik macht und wie der Genesungsprozess verläuft. Im Mittelpunkt steht die Frage, wo die Grenze zwischen Privatsache und dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit liegt – und wie viel Schwäche Spitzenpolitik zulässt.

Die zweite Episode „Aufbauen: Selbstständig mit Behinderung“ wird von Belinda Hagelmüller erzählt. Hagelmüller hat sich als Hochzeits- und Eventplanerin selbstständig gemacht und unter anderem den Wiener Diversity Ball organisiert, obwohl sie stark sehbeeinträchtigt ist. Ihre Geschichte als Unternehmerin wird der von Nikolai Kobelkoff gegenübergestellt, der im 19. Jahrhundert trotz fehlender Arme und Beine als Schausteller und Praterunternehmer erfolgreich wurde. Dabei erinnert die Episode auch daran, dass viele Menschen mit Behinderung damals gegen ihren Willen zur Schau gestellt wurden. Sie fragt, welche unternehmerischen Möglichkeiten Menschen mit Behinderung heute haben – und wie sie ihre Träume mit der Wirklichkeit vereinbaren.

Die dritte Episode von „Begabt, begeistert, behindert“ zeigt unter dem Titel „Lautwerden: Musik als Ausdrucksmittel“, wie Sofia Reyna Musik als Raum erlebt, in dem ihre Blindheit keine Rolle spielt. 2025 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Half a Girl“. Darin verarbeitet sie Erfahrungen aus ihrer Schulzeit und das Gefühl, als blinde Frau anders wahrgenommen zu werden. Auch der Liedermacher Sigi Maron, der seit seiner Kindheit im Rollstuhl saß, nutzte Musik als politisches Ausdrucksmittel und prangerte Missstände direkt und pointiert an. Die Episode beleuchtet, wie Musik Stärke und Verletzlichkeit verbinden kann und welche Rolle Einschränkungen für künstlerisches Schaffen spielen.

„Abheben: Wissenschaft und das neu vermessene Unmögliche“ heißt die vierte Episode des Podcasts und erzählt von der Luft- und Raumfahrtingenieurin Michaela Benthaus, die sich nach einem Unfall als querschnittgelähmte Frau mit AstroAccess für barrierefreie Raumfahrt einsetzte. 2025 flog sie mit einer New-Shepard-Rakete ins All – als erster querschnittgelähmter Mensch. Die Folge stellt ihren Weg neben den von Stephen Hawking, dessen ALS-Diagnose und fortschreitende Einschränkungen ihn nicht daran hinderten, seine Ideen über das Universum einem breiten Publikum zu vermitteln. Beide Geschichten zeigen, wie sich die Grenzen des vermeintlich Unmöglichen verschieben – und fragen, wer festlegt, was Menschen mit Behinderungen zugetraut wird.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.ORF.at.