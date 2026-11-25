Wien (OTS) -

Für 2027 sind in Wien nur 494 neue Mietwohnungen gewerblicher Bauträger angekündigt. Die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder fordert belastbare Belege für ihre Aussagen zum Leerstand und weist den pauschalen Verdrängungsvorwurf im Altbau entschieden zurück.

„Wer sich wie die Arbeiterkammer gegen eine Belebung des privaten Mietwohnungsbaus ausspricht, schuldet den Wiener Wohnungssuchenden eine Antwort auf folgende Frage: Wer baut ausreichend neue Wohnungen, wenn private Bauträger ausbleiben?“, sagt Nicole Fürntrath, Obfrau der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Wien, zur gestrigen Pressekonferenz. „Aus den Eigentumsverhältnissen im Grundbuch lässt sich ablesen, wem Wien gehört. Für eine Wiener Familie auf Wohnungssuche zählt jedoch viel mehr, ob sie eine Wohnung findet, die ihren Bedürfnissen entspricht und die sie sich leisten kann“, so Fürntrath.

Der aktuelle Neubaubericht von EXPLOREAL im Auftrag der Fachgruppe verdeutlicht den massiven Rückgang im Wiener Mietwohnungsneubau. Für heuer werden 2.505 neue Mietwohnungen gewerblicher Bauträger erwartet. Für 2027 sind nach aktuellem Projektstand nur noch 494 angekündigt. Das ist ein Einbruch um rund 80 Prozent. Somit kommen in Wien binnen eines Jahres allein von gewerblichen Bauträgern voraussichtlich rund 2.000 Mietwohnungen weniger auf den Markt. „Der geförderte Wohnbau leistet einen wichtigen Beitrag. Aber die Zahlen für das kommende Jahr zeigen deutlich, dass er diese Lücke bei Weitem nicht schließen kann“, so Fürntrath. „Entscheidend ist vielmehr ein ausgewogener Wohnungsbestand aus gemeinnützigen, kommunalen und privaten Wohnungen. Wien braucht alle drei Säulen.“

AK bleibt den Nachweis für hohen Leerstand schuldig

Nach Einschätzung der Fachgruppe sind die Angebotsreserven aus den Boomjahren inzwischen aufgebraucht. „Wir schätzen, dass der Neubau derzeit nur etwa die Hälfte des jährlichen Bedarfs an Mietwohnungen in Wien deckt. Die AK sieht sogar ein Überangebot. Wo versteckt sich dieses Angebot in Wien? Jedenfalls nicht im Leerstand“, erklärt Clemens Biffl, Bauträgersprecher der Wiener Fachgruppe. „Kein Bauträger lässt Mietwohnungen freiwillig leer stehen. Das wäre wirtschaftlich absurd. Es liegt im ureigenen Interesse der frei finanzierten Bauträger, Wohnungen rasch zu vermieten. Denn bei Leerstand laufen die Kosten weiter, während die Mieteinnahmen ausbleiben“, so Biffl.

Weitere Eingriffe erschweren den Bau neuer Mietwohnungen

Dringenden Handlungsbedarf sieht die Fachgruppe auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen für langfristige Investitionen. Institutionelle Investoren haben sich aus dem Wiener Mietwohnungsneubau weitgehend zurückgezogen. Wiederholte gesetzliche Eingriffe selbst in bestehende Mietverträge sorgen für massive Planungs- und Rechtsunsicherheit und erschweren die Finanzierung neuer Projekte. „Zwischen der Entscheidung, ein Wohnhaus zu finanzieren, und der Schlüsselübergabe liegen Jahre. Wer privates Kapital für den Wiener Wohnbau gewinnen will, muss verlässliche Rahmenbedingungen schaffen. Bleiben Investitionen aus, spüren das gerade jene Menschen, die auf eine Mietwohnung angewiesen sind“, so Fürntrath.

Pauschaler Vorwurf gegen Zinshauseigentümer ist unhaltbar

Entschieden weist Fürntrath den Vorwurf zurück, gewerbliche Eigentümer würden bei der Sanierung von Wiener Zinshäusern systematisch Mieterinnen und Mieter zum Auszug drängen. Bei der Pressekonferenz am gestrigen Dienstag wurden keine Belege vorgelegt, die einen solchen pauschalen Vorwurf stützen würden.

Außerdem ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass Wien ohne die Sanierung der Gründerzeithäuser sein Ziel der Klimaneutralität bis 2040 nicht erreichen wird. „Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist es für private Eigentümer schon heute wirtschaftlich kaum möglich, ihre Häuser zu erhalten und zu sanieren. Wir müssen also vielmehr Rahmenbedingungen schaffen, damit von privater Seite überhaupt gebaut und saniert wird. Wer also ein Wiener Zinshaus kauft und in dessen Erhaltung und Sanierung investiert, darf dafür nicht unter Generalverdacht gestellt werden“, so Fürntrath abschließend.