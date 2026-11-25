Laaben (OTS) -

Mit einer besonderen Adventkampagne möchten wir von ANIMAL SPIRIT unseren Schützlingen auf unseren drei Gnadenhöfen in Niederösterreich und Oberösterreich nicht nur Sicherheit und Versorgung, sondern auch mehr Lebensfreude und Lebensqualität schenken. Dafür werden Menschen gesucht, die helfen, die kleinen und großen Weihnachtswünsche der Schützlinge zu erfüllen.

Ein neues Leben nach einer schweren Vergangenheit

Viele der Tiere, die heute auf unseren Gnadenhöfen leben, haben eine schwierige Vergangenheit hinter sich. Manche mussten lange auf ein Leben ohne Angst warten, andere haben Vernachlässigung, schlechte Haltungsbedingungen oder mangelnde Fürsorge erlebt. Bei uns dürfen sie endlich ankommen.

„ Unser Ziel ist es, ihnen das bestmögliche Leben zu bieten. Dazu gehört selbstverständlich eine gute Versorgung mit Futter, eine liebevolle Betreuung und die notwendige medizinische Versorgung. Doch wir möchten unseren Schützlingen mehr ermöglichen als das: Beschäftigung, Abwechslung, Rückzugsmöglichkeiten und kleine Glücksmomente im Alltag “ erzählt Kathi Koch von ANIMAL SPIRIT.

Gerade in der Weihnachtszeit möchten wir deshalb besondere Wünsche erfüllen. Unsere Ponys wünschen sich beispielsweise warme Winterdecken in der passenden Größe und die Ziegen eine neue Kratzbürste. Auch robuste Heusäcke, die dem täglichen Knabbern standhalten, stehen auf unserer Wunschliste.

Der Winter bringt zusätzliche Herausforderungen – jede Spende zählt

Neben den besonderen Weihnachtswünschen dürfen wir auch die laufenden Kosten nicht vergessen. Direkter Tierschutz ist mit hohen finanziellen Aufwendungen verbunden: Futtermittel, tierärztliche Betreuung, Hufschmied, die Instandhaltung von Ställen und Gehegen sowie notwendige Gerätschaften müssen tagtäglich finanziert werden.

Gerade im Winter steigen die Ausgaben zusätzlich. Während unsere Tiere im Sommer auf den Weiden grasen können, benötigen wir in den kalten Monaten deutlich mehr Heu, um alle Schützlinge ausreichend zu versorgen. Die Heukosten, die in diesem Jahr wegen der Trockenheit extrem gestiegen sind, machen sich daher besonders in dieser Jahreszeit bemerkbar.

Wer einem unserer Schützlinge einen Weihnachtswunsch erfüllen möchte, findet alle Wünsche und Spendenmöglichkeiten auf unserer Weihnachtsseite:

Ein Herz für unsere Schützlinge

Und wer sich selbst ein Bild von unserer Arbeit machen möchte, ist herzlich eingeladen, unsere Gnadenhöfe zu besuchen. Wir freuen uns über Menschen, die unsere Tiere kennenlernen und mehr über ihre Geschichten erfahren möchten!

Bitte um telefonische Voranmeldung unter (+43) 02774/29330