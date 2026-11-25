Wien (OTS) -

„Non, je ne regrette rien“ – wohl kaum ein Chanson steht so sehr für Édith Piaf wie dieses. Gestern Abend ließ Maria Bill die unvergessliche französische Sängerin im festlich beleuchteten Ringturm musikalisch aufleben. Mit großer Leidenschaft, ihrer unverwechselbaren Stimme und viel Einfühlungsvermögen interpretierte Maria Bill Klassiker wie „La vie en rose“, „Padam, Padam“ und „Non, je ne regrette rien“. Zwischen den musikalischen Darbietungen gewährte sie mit Erzählungen und Anekdoten Einblicke in das bewegte Leben der französischen Chanson-Ikone, das von großen Erfolgen, schweren Schicksalsschlägen und der unermüdlichen Suche nach Liebe geprägt war. Musikalisch begleitet wurde Maria Bill von Michael Hornek am Klavier und Krzysztof Dobrek am Akkordeon.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung von Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, zu diesem außergewöhnlichen Konzertabend im Ringturm, darunter Jozef Polakovič, PhD. (Botschafter der Slowakischen Republik in Österreich), die ehemalige Bundesministerin Maria Rauch-Kallat, der ehemalige Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank Dr. Robert Holzmann, ILAG-Vorstand Dr. Alexander Hartig und GEWINN-Herausgeber Dr. Georg Wailand. Unter den Gästen befanden sich außerdem Dr. Peter Thirring (Aufsichtsratspräsident der Vienna Insurance Group), Dr. Rudolf Ertl (stellvertretender Aufsichtsratspräsident der Vienna Insurance Group), Mag. Peter Höfinger (Deputy CEO der Vienna Insurance Group), Dr. Manuel Schalk (Vorstandsdirektor der Wiener Städtischen Versicherung) sowie die DONAU-Vorstandsmitglieder Dr. Edeltraud Fichtenbauer und Dr. Wolfgang Petschko.

Maria Bill – eine außergewöhnliche Bühnenkarriere

Die in der Schweiz geborene Maria Bill absolvierte ihre Ausbildung an der Schauspielakademie Zürich und an der École Jacques Lecoq in Paris. Im Laufe ihrer Karriere stand die vielseitige Sängerin und Schauspielerin auf zahlreichen renommierten Bühnen im deutschsprachigen Raum, darunter das Theater am Neumarkt in Zürich, die Freie Volksbühne Berlin, das Schauspielhaus Wien, das Theater in der Josefstadt, das Burgtheater und das Volkstheater Wien. Sie arbeitete mit namhaften Regisseuren wie Jürgen Flimm, Hans Gratzer, Claus Peymann und Michael Schottenberg zusammen. Bereits 1977 verkörperte Maria Bill die französische Chanson-Ikone in „Piaf“. Mit ihrer Interpretation sorgte sie 1982 am Schauspielhaus Wien für eine Theatersensation und wurde dafür mit der Josef-Kainz-Medaille ausgezeichnet. Auch international feierte sie in dieser Rolle große Erfolge und erhielt in Berlin den Goldenen Theatertaler.

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