Wien (OTS) -

Mit dem heute veröffentlichten European Quantum Act bietet sich für Europa die Chance, seine starke Position in der Quantenforschung in industrielle Wettbewerbsfähigkeit, neue Geschäftsmodelle und hochwertige Arbeitsplätze zu übersetzen. Quantentechnologien zählen zu den strategisch wichtigsten Zukunftstechnologien weltweit. Österreich verfügt dabei über eine hervorragende Ausgangsbasis: exzellente Forschung, internationale Spitzenplatzierungen und ein wachsendes Technologieökosystem. Jetzt gilt es, diese Stärken konsequent in industrielle Anwendungen, wirtschaftliche Wertschöpfung und Wachstum zu überführen.

Innovationsminister Peter Hanke: „Quantentechnologien sind eine der Schlüsseltechnologien für die Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und technologische Souveränität Europas. Mit dem European Quantum Act setzen wir ein wichtiges Signal: Europa muss seine wissenschaftliche Exzellenz noch konsequenter in wirtschaftliche Stärke und konkrete Anwendungen übersetzen. Österreich verfügt über eine international herausragende Quantenforschung und ein dynamisches Innovationsökosystem. Jetzt geht es darum, dieses Potenzial gemeinsam mit unseren europäischen Partnern zu nutzen, den Technologietransfer zu beschleunigen und die industrielle Wertschöpfung in Europa zu stärken. Unser Ziel ist klar: Europa soll bei Quantentechnologien nicht nur in der Forschung, sondern auch bei ihrer Anwendung und wirtschaftlichen Nutzung weltweit eine führende Rolle spielen.“

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmansdorfer: „Quantenphysik in Österreich ist bereits Weltklasse. Jetzt geht es darum, aus wissenschaftlichen Spitzenleistungen auch wirtschaftliche Spitzenerfolge zu machen. Mit einem erwarteten globalen Marktvolumen über 90 Milliarden Euro bis 2035 eröffnet sich hier eine enorme Chance für unsere heimischen Betriebe. Deshalb haben wir Quantentechnologien als eine von neun Schlüsseltechnologien in unserer Industriestrategie verankert. Wir wollen, dass die Technologien von morgen nicht nur in Österreich erforscht, sondern auch hier produziert, angewendet und weltweit verkauft werden.“

Bundesministerin für Forschung, Eva-Maria Holzleitner: „Österreich investiert kräftig in Wissenschaft, Forschung und Innovation – mit einem FTI-Pakt in Rekordhöhe und einem klaren Fokus auf Zukunftstechnologien. Dabei ist eines besonders wichtig: Wir dürfen Grundlagenforschung und angewandte Forschung nicht gegeneinander ausspielen. Gerade in der Quantenforschung zeigt sich, wie entscheidend wissenschaftliche Exzellenz und langfristige Investitionen in Grundlagenforschung sind. Denn die großen technologischen Durchbrüche von morgen entstehen aus der Forschung von heute. Unser Anspruch ist, diese Stärke weiter auszubauen und die Brücke von der Wissenschaft in die industrielle Anwendung zu schlagen.“

Globaler Zukunftsmarkt mit Milliardenpotenzial

Der internationale Markt für Quantentechnologien soll bis 2035 ein Volumen von über 90 Milliarden Euro erreichen. Der international branchenübergreifende Mehrwert wird allein durch Quantencomputing auf bis zu 2,5 Billionen Euro geschätzt. Besonders große Chancen eröffnen sich in der industriellen Produktion, der Materialentwicklung, der Pharmaindustrie, der Energieversorgung, der Logistik und der digitalen Sicherheit.

Österreich an der europäischen Spitze verankern

Aus österreichischer Sicht muss der European Quantum Act die Forschung, industrielle Skalierung und Markteinführung stärker zusammenführen. Als eine von 9 in der Industriestrategie verankerten Schlüsseltechnologien muss Österreich das Potenzial der europäischen Zusammenarbeit für den heimischen Standort bestmöglich ausschöpfen. Österreich verfügt bereits heute über eine starke internationale Position in Forschung und Innovation:

Platz 4 in der EU bei wissenschaftlichen Publikationen zu Quantentechnologien pro Million Einwohner (2024): 31,1 Publikationen pro Million Einwohner.

Platz 2 in der EU bei Quantenpatentanmeldungen pro 10.000 Beschäftigte in Forschung und Entwicklung (2023): 2,56 Patentanmeldungen.

Breites Technologiespektrum „Made in Austria“: von hochsicherer Quantenkommunikation und Quantenkryptografie über Ionenfallen-Quantencomputer und innovative Quantencomputerarchitekturen bis hin zu Quantensensorik und Photonik.

Österreich will seine wissenschaftliche Stärke gezielt in industrielle Entwicklung, Produktion und Vermarktung überführen. Dafür braucht es eine engere Zusammenarbeit von Forschung, Unternehmen und Kapital sowie bessere Rahmenbedingungen für Investitionen und Technologietransfer.

Drei Technologiefelder sind dabei besonders relevant:

Quantum Computing: Neue Möglichkeiten für komplexe Simulationen und Optimierungen, etwa in der Materialentwicklung, Chemie und industriellen Produktion.

Quantum Sensing: Hochpräzise Messverfahren für Qualitätskontrolle, industrielle Messtechnik, Medizintechnik und Energieinfrastruktur.

Quantum Communication: Neue Sicherheitsarchitekturen und quantenbasierte Kommunikation für kritische Infrastrukturen und sensible Unternehmensdaten.

Rückfragehinweis:

BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Andrea Gesierich, MA

Telefon: +43 664 9657965

E-Mail: [email protected]

BM für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Florian Atzmüller

Telefon: +43 664 78092423

E-Mail: [email protected]