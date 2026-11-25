Wien (OTS) -

Für die Industriellenvereinigung (IV) zeigt die aktuelle Bevölkerungsprognose der Statistik Austria einmal mehr den dringenden Reformbedarf im österreichischen Pensionssystem. Während die Generation 65+ zahlen- und anteilsmäßig deutlich an Gewicht gewinnt, geht die Zahl der Erwerbspersonen zurück. Die demografische Entwicklung erhöht damit den Druck auf die langfristige Finanzierbarkeit des Systems. „Wir müssen die Realität einer immer älter werdenden Bevölkerung endlich zur Kenntnis nehmen und das Pensionssystem zukunftsfit und generationengerecht gestalten“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Auch der Budgetdienst verweist auf die wachsende Belastung des Bundeshaushalts und unterstreicht den Handlungsbedarf: „Die Pensionen sind weiterhin einer der dynamischsten Auszahlungsbereiche im Bundesbudget.“ Ihr Anteil an den Gesamtauszahlungen des Bundes steigt laut Budgetdienst von rund 27 Prozent im Jahr 2025 auf 30,8 Prozent im Jahr 2031. Der im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) verankerte Nachhaltigkeitsmechanismus wird dem Budgetdienst zufolge trotz der bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen verfehlt. Die steigenden Auszahlungen sind im Wesentlichen auf die demografische Entwicklung, höhere Durchschnittspensionen und die konjunkturell bedingt nur moderate Entwicklung der Beitragseinnahmen zurückzuführen.

Es braucht daher eine sorgsame schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters unter Berücksichtigung der steigenden Lebenserwartung. Gleichzeitig müssen die vorzeitigen Alterspensionen gesetzlich weiter eingeschränkt werden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind der entscheidende Hebel: 82 Prozent der neuen Pensionistinnen und Pensionisten geben laut Statistik Austria als Hauptgrund für die Beendigung ihrer Erwerbstätigkeit und die Inanspruchnahme der Alterspension an, dass schlicht die Voraussetzungen für den Pensionsantritt erfüllt waren.

„Der Handlungsbedarf ist jetzt gegeben: Wir müssen die gesetzlichen Altersgrenzen an die demografische Entwicklung anpassen und die Möglichkeiten eines vorzeitigen Pensionsantritts weiter einschränken. Es ist entscheidend, Verantwortung zu übernehmen, um das Pensionssystem wieder nachhaltig finanzierbar zu machen“, so Neumayer abschließend.