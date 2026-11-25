Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagiert die SPÖ Hietzing auf die Verteilaktion der Identitären Bewegung vor Gymnasien in Hietzing und weiteren Wiener Bezirken am 9. November, dem Jahrestag der Novemberpogrome von 1938. Ausgerechnet an jenem Tag, an dem Österreich und Europa der Opfer des nationalsozialistischen Terrors gedenken, haben rechtsextreme Aktivist:innen versucht, ihre menschenfeindliche Ideologie vor Bildungseinrichtungen zu verbreiten. Die SPÖ Hietzing verurteilt diese gezielte Provokation und jeden Versuch, junge Menschen für rechtsextremes Gedankengut zu gewinnen.***

Die Identitäre Bewegung wird vom Verfassungsschutz beobachtet und vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) seit Jahren der rechtsextremen Szene zugeordnet. Das DÖW verweist insbesondere auf die ethnopluralistische Ideologie der Identitären, die Menschen nach Herkunft und Abstammung kategorisiert und damit den Grundwerten einer offenen und demokratischen Gesellschaft widerspricht. „Dass ausgerechnet am Jahrestag der Novemberpogrome rechtsextreme Propaganda vor Schulen verteilt wird, ist eine geschichtsvergessene und bewusste Provokation. Schulen sind Orte der Bildung, der demokratischen Wertevermittlung und des respektvollen Miteinanders. Für Hass, Ausgrenzung und rechtsextreme Ideologien darf dort kein Platz sein. Wer junge Menschen mit einfachen Feindbildern ködern will, greift die Grundlagen unseres demokratischen Zusammenlebens an“, erklärt Marcel Höckner, stellvertretender Bezirksvorsteher in Hietzing.

Für die SPÖ Hietzing steht fest, dass Schulen Schutzräume für kritisches Denken, historische Bildung und demokratische Kultur sein müssen. Vor allem junge Menschen müssen befähigt werden, extremistische Propaganda zu erkennen und ihr mit Wissen, Solidarität und demokratischer Haltung entgegenzutreten. Um diese Haltung auch politisch deutlich zu machen, wird die SPÖ Hietzing bei der kommenden Sitzung der Hietzinger Bezirksvertretung gemeinsam mit anderen Fraktionen eine Resolution gegen Rechtsextremismus und jede Form menschenfeindlichen Gedankenguts einbringen. „Gerade in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung braucht es eine unmissverständliche Haltung aller demokratischen Kräfte. Mit der geplanten Resolution wollen wir überparteilich deutlich machen, dass Rechtsextremismus, Antisemitismus und rassistische Ideologien in unserem Bezirk auf entschiedenen Widerstand stoßen. Die Verteidigung unserer demokratischen Werte ist keine parteipolitische Frage, sondern eine gemeinsame Verantwortung“, so Bezirksrat Flavio Schily abschließend. (Schluss)