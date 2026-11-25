Strassburg (OTS) -

Sieben Tage vor Inkrafttreten des EU-weiten Verbots sogenannter Nudifier-Apps erhöhen 81 Europaabgeordnete der grünen, linken, liberalen und sozialdemokratischen Fraktionen den Druck auf die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten. In einem Brief, initiiert von den Grünen-Abgeordneten Lena Schilling und Kim van Sparrentak, fordern sie die Kommission auf, das Verbot ab dem 2. Dezember aktiv durchzusetzen, statt auf Beschwerden zu warten.

In drei Mitgliedstaaten fehlt noch die Grundlage für die Durchsetzung. Österreich ist einer davon und hat bis heute keine nationale Behörde benannt, die das Verbot kontrollieren soll, obwohl die Frist dafür schon am 2. August 2025 abgelaufen ist.

„Sexualisierte Deepfakes sind digitale Gewalt gegen Frauen. Sie sollen demütigen, einschüchtern und Frauen aus der Öffentlichkeit drängen. In sieben Tagen gilt das Nudifier-Verbot in der EU, und wir fordern, dass es ab Tag 1 Frauen auch wirklich schützt. Die Kommission darf nicht Däumchen drehen, bis sich jemand beschwert, sondern muss aktiv gegen die Nudify-Apps vorgehen, sobald das Verbot nächsten Mittwoch in Kraft tritt. Ein Verbot ohne Durchsetzung ist nichts weiter als eine Vogelscheuche. Es hilft keiner einzigen Frau in Europa, wenn niemand da ist, der es durchsetzt. Nur mehr Österreich, Belgien und Kroatien haben noch immer keine Behörde dafür, und die EU-Kommission schaut zu“, sagt Lena Schilling.

Die niederländische grüne EU-Abgeordnete Kim van Sparrentak fordert: „Meta verdient weiterhin aktiv an der bezahlten Verbreitung von Nudify-Tools. Wir müssen gegen die KI-Tools vorgehen, gegen die Plattformen und gegen die Werbetreibenden, die sexualisierte Gewalt im Netz fördern, vor allem gegen Frauen und Kinder. Die Organisationen an vorderster Front leisten Betroffenen praktische und rechtliche Hilfe. Wenn sie Budgetkürzungen hinnehmen müssen, statt die Finanzierung zu bekommen, die sie verdienen, stehen die Betroffenen am Ende trotzdem mit leeren Händen da.“

Hintergrund:

Die EU-Abgeordneten fordern die Kommission auf, ab dem 2. Dezember Untersuchungen einzuleiten und aktiv zu prüfen, ob Nudifier-Apps weiterhin angeboten oder beworben werden. Gegen Meta soll die Kommission die laufenden Verfahren nach dem Gesetz über digitale Dienste (DSA) auf Werbung für solche Apps ausweiten. Zusätzlich soll sie ein neues Verfahren einleiten, weil Meta geschlechtsspezifische Gewalt nicht ausreichend als systemisches Risiko behandelt. Mitgliedstaaten, die noch keine zuständige nationale Behörde benannt haben, sollen mit einem Vertragsverletzungsverfahren rechnen müssen. Außerdem verlangen die Abgeordneten, im nächsten EU-Budget für 2028 bis 2034 dauerhaft Geld für die Durchsetzung und für Betroffene vorzusehen, etwa für Safer Internet Centres mit Hotlines und Beratungsstellen.