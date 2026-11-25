Wien (OTS) -

Nach dem Start der Ski-Weltcup-Saison und dem der Skispringerinnen und Skispringer geht es nun im ORF auch für die Snowboarder:innen und Biathletinnen und Biathleten los. Und dafür kann der ORF auf die Expertise von drei Austro-Stars zurückgreifen, die erst vor Kurzem ihre erfolgreichen Karrieren beendet haben. Wenn am Freitag, dem 27. November, und am Samstag, dem 28. November 2026, jeweils um 5.55 Uhr in ORF SPORT + im chinesischen Snow Ruyi die Snowboarder:innen aus dem Starthaus gehen, wird Sabine Payer ihr Debüt hinter dem Mikrofon feiern. Die 34-jährige Kärntnerin hat zuletzt mit Silber bei den Olympischen Spielen in Cortina und Mailand ihren größten Erfolg gefeiert und ist zudem dreifache WM-Medaillen-Gewinnerin. Unter ihrem Mädchennamen Sabine Schöffmann erlangte sie 2022 in Österreich traurige Berühmtheit, als sie nach einem positiven Corona-Test tagelang in einem chinesischen Hotelzimmer „eingesperrt“ war und sich von dort ungebrochen launig immer wieder auch im ORF zu Wort meldete.

Big Names in ihrem Sport sind zweifellos auch jene beiden Biathlon-Stars, die vom 4. bis 6. Dezember in ORF 1 in Hochfilzen ihre Premiere hinter dem ORF-Mikrofon feiern: Lisa Hauser hat 2021 nicht nur WM-Gold beim Massenstart in Pokljuka geholt, sondern im selben Jahr auch den Einzelweltcup gewonnen. Österreichs erfolgreichste Biathletin hat erst im März 2026 ihre Karriere beendet. Selbiges trifft auch auf Simon Eder zu, der mit zwei Olympia-Silbermedaillen und gleich fünfmal Edelmetall bei Weltmeisterschaften zu Österreichs Aushängeschildern in diesem Sport zählt. Alternierend mit Dominik Landertinger werden die beiden ihre Biathlon-Expertise beisteuern.