Straßburg (OTS) -

Ab 14. Dezember auf arte.tv und am 5. Januar ab 20.15 Uhr auf ARTE

3-teilige Dokureihe von Antoine Vitkine / ARTE France, Yami 2 / Frankreich 2026, 3x52 Min. / Erstausstrahlung

Wieviel Einfluss hatte die Organisierte Kriminalität auf das Weiße Haus in den letzten 100 Jahren - und wieviel hat sie noch heute? Dieser sensiblen Frage geht die dreiteilige Dokureihe anhand von eindrucksvollem Archivmaterial sowie enthüllenden Interviews mit früheren Mafiosi und Anti-Mafia-Ermittlern nach.

Die italienisch-amerikanische Mafia erkannte in den 1930er Jahren schnell, dass größtmögliche Einflussnahme auf Politiker und Behörden dazu führt, ihren eigenen Geschäften unbehelligter von Polizei und Justiz nachgehen zu können. Ferner trieb sie neben ihren kriminellen Machenschaften systematisch den Aufbau wirtschaftlicher Netzwerke in unterschiedlichsten Branchen voran, etwa die Kontrolle des Güterumschlags in Häfen wie New York, ein Monopol der Transportbranche sowie den Einstieg in zahlreiche Immobilienprojekte.

Die jeweiligen US-Präsidenten von Roosevelt über Truman oder Johnson bis hin zu Trump wurden gezielt umworben, ihre Wahlkämpfe teils auch durch Mafia-Gelder mitfinanziert. Vom Oval Office aus agierten die Amtsinhaber dann unterschiedlich: Während Kennedy und Reagan die Justiz drängten, massiv gegen mafiöse Strukturen vorzugehen, werden Trump Verbindungen zur Russen-Mafia nachgesagt. Schon als Immobilienunternehmer soll er von ihr beispielsweise enorme Bargeldbeträge beim Verkauf von Luxuswohnungen erhalten haben, die ihn vor der Pleite bewahrten. Bis heute gibt es für viele Amerikaner berechtigten Anlass zur Sorge, dass Trump seine Macht als Präsident vor allem dazu nutzt, sich selbst zu bereichern.

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Im Anschluss an den Dreiteiler folgt Kulturkampf an US-Universitäten: Meinungsfreiheit in Gefahr: Der Film zeigt über einen Zeitraum von etwa neun Jahren, wie linke und rechte Dogmen aufeinanderprallen - und der freie Diskurs selbst zur politischen Waffe wird.