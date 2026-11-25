Graz (OTS) -

Bei der Bekämpfung von Waldbränden ist ein möglichst genauer Überblick über die aktuelle Lage und die Entwicklung des Brandgeschehens entscheidend. Besonders das frühzeitige Erkennen von Glutnestern und versteckten Brandherden ermöglicht es den Einsatzkräften, gezielt zu reagieren, Ressourcen effizient einzusetzen und die eigene Sicherheit zu erhöhen.

Genau hier setzt die digitale Plattform Lagebild.one an. Drohnenbilder und weitere einsatzrelevante Informationen werden zusammengeführt und den Einsatzkräften in Echtzeit als gemeinsames digitales Lagebild bereitgestellt.

Internationale Partnerschaft bringt Forschung zur Marktreife

Die technologische Grundlage stammt von JOANNEUM RESEARCH in Graz. Um die Forschungsergebnisse weiterzuentwickeln, gründeten JOANNEUM RESEARCH und das österreichische Unternehmen DroneCorps im Jahr 2026 die gemeinsame Lagebild.one GmbH.

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei der US-amerikanische Softwarearchitekt und Unternehmer Stephen Grimm, Gründer und Geschäftsführer von DroneCorps. Er begleitet die strategische Ausrichtung, die technische Produktentwicklung und die Vorbereitung des internationalen Markteintritts. Darüber hinaus stellt er die für die Produktentwicklung und den Markteintritt notwendigen Mittel in Höhe von mehr als drei Millionen Euro für das gemeinsame Unternehmen Lagebild.one bereit.

Stephen Grimm betont die internationale Bedeutung des Vorhabens: „Waldbrände sind mittlerweile zu einem globalen Phänomen geworden. Die von JOANNEUM RESEARCH entwickelte Technologie jetzt zur Marktreife zu bringen und auch international zur Verfügung zu stellen, ist die gemeinsame Aufgabe, die wir uns Anfang dieses Jahres gestellt haben. 2027 werden wir die Technologie erstmals im Einsatz erproben.“

Auch Matthias Rüther, Direktor des Instituts DIGITAL von JOANNEUM RESEARCH, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Auf Basis unserer bisherigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten entsteht nun gemeinsam mit Lagebild.one eine Lösung mit hohem Praxisbezug. Wir werden Anfang kommenden Jahres ein Produkt zur Verfügung haben, das insbesondere für die Bekämpfung von Waldbränden einen konkreten Mehrwert bietet und gleichzeitig das Potenzial für den internationalen Markt hat.“

JOANNEUM-RESEARCH-Geschäftsführer Heinz Mayer betont: „Fast 50 Prozent unserer Forschungsleistung erbringen wir bereits im direkten Auftrag von Unternehmen. Unser Ziel ist es, noch mehr eigene Forschungsergebnisse wirtschaftlich zu verwerten und schneller in die Anwendung zu bringen. Dafür braucht es Investitionen wie jene von Stephen Grimm.“

Wirtschafts- und Wissenschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer unterstreicht die Bedeutung für den Standort Steiermark: „Lagebild.one zeigt beispielhaft, wie steirische Spitzenforschung gemeinsam mit internationalen Partnern in marktfähige Technologien überführt werden kann. Damit stärken wir den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Steiermark, schaffen Perspektiven für neue Wertschöpfung und hochqualifizierte Arbeitsplätze und leisten zugleich einen konkreten Beitrag zu mehr Sicherheit im Katastrophenschutz.“

Entwicklung gemeinsam mit den Feuerwehren

Die Plattform soll Brandherde frühzeitig erkennen, Informationen gezielt weitergeben und die Koordination der Einsatzkräfte erleichtern. Sie ergänzt bestehende Führungs- und Stabssysteme und soll auch bei eingeschränkter Internetverbindung funktionieren.

Entwickelt wird die Plattform in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen aus der Praxis. Erkenntnisse aus einem Expertenaustausch im Oktober 2026 bei JOANNEUM RESEARCH in Graz, an dem Vertreter der Feuerwehren, der Landesfeuerwehrverbände, des Disaster Competence Network Austria und weitere Forschungspartner teilnahmen, fließen direkt in die Produktentwicklung ein. Damit soll sichergestellt werden, dass die Plattform den Anforderungen realer Einsatzbedingungen entspricht.