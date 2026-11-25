Saalfelden am Steinernen Meer (OTS) -

Mit weltmeisterlicher Unterstützung und bekannten Sport-Stars eröffnet die Nordische Skisaison in Saalfelden Leogang im Dezember. Beim nordic skills Winteropening und ab Januar bei der neuen Nordic Park Experience machen die ehemaligen Biathlon-Stars Simon Eder und Julian Eberhard ihren Sport erlebbar. Bei nordic skills ist auch Weltmeisterin Lisa Hauser dabei. Interessierte können sich selbst am Laser-Schießstand oder im Langlauf in der Loipe ausprobieren.

nordic skills Winteropening: Das besondere Biathlon-Erlebnis mit Lisa Hauser, Simon Eder und Julian Eberhard

Am 19. und 20. Dezember 2026 startet der Nordic Park Saalfelden mit dem nordic skills Winteropening in die neue Saison. Im Mittelpunkt steht ein besonderes Biathlon-Erlebnis mit der ehemaligen österreichischen Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser und den WM-Medaillengewinnern Simon Eder und Julian Eberhard. Unter ihrer professionellen Anleitung können Fans der populären Sportart diese hautnah erleben.

Der erste Tag des Winteropenings steht im Zeichen von Kindern und jungen Talenten: Bei freiem Zutritt zum Nordic Park erwartet sie ein großes, familienfreundliches Programm rund um Langlauf und Biathlon, inklusive sportlicher Aktivitäten und Challenges für die ganze Familie. Am Sonntag steigt dann die nordic skills Biathlon Experience, bei der sich Interessierte an der einzigartigen Kombination aus Dynamik, Ausdauer und Präzision selbst versuchen können. In Kleingruppen erklären die ehemaligen Weltklasse-Athleten die Skating-Technik in der Loipe und trainieren die Präzision am Laser-Schießstand mit einer Originaldistanz von 50 Metern.

Simon Eder, der zweimal mit Österreich Staffelsilber bei Olympia 2010 und 2014 gewann, freut sich auf die Aufgabe: „Mir taugt es natürlich, dass ich zum ersten Mal dabei sein darf bei nordic skills. Es ist für mich ein inklusives Event von jung bis alt und ich bin da natürlich gerne dabei, wenn ich meine Sportart den Leuten ein bisschen näherbringen kann und freue mich darauf, dass wir uns ein bisschen austauschen und einfach ein schönes Wochenende haben."

Neue Nordic Park Experience: „Begeisterung für den nordischen Sport wecken“

Im neuen Gewand präsentiert sich in diesem Winter die Nordic Park Experience in Saalfelden Leogang. Vom 7. Januar bis zum 18. Februar 2027 dreht sich im Nordic Park Saalfelden alles ums Langlaufen, Eislaufen und Winterwandern. Das neue Highlight ist der Biathlon Workshop, der im Rahmen der Nordic Park Experience jeden Donnerstag stattfindet. Dann können Sportbegeisterte selbst zum Biathleten bzw. zur Biathletin werden: Gemeinsam mit ehemaligen Profis lernen sie die Grundlagen des olympischen Sports kennen und können am 50-Meter-Laserschießstand ihre Treffsicherheit beweisen.

Julian Eberhard erklärt das neue Format: „Bei der Nordic Park Experience wollen wir unsere Begeisterung für den nordischen Sport mit möglichst vielen Menschen teilen. Gemeinsam mit Profis auf die Loipe gehen, Erfahrungen austauschen, Tipps aus erster Hand bekommen und selbst einmal am Schießstand stehen: dieses Weltcup-Feeling wollen wir für jeden erlebbar machen.“

Für weiteres Entertainment sorgen die Eisdisco auf dem zugefrorenen Ritzensee mit guter Musik sowie der Foodtruck des Restaurants ‚Zommspü‘.

Nordic Park Saalfelden: Langlauf-Schnupperkurse, Winterwandern und Eislaufen auf dem Ritzensee

Auch abseits der spannenden Events verfügt der Nordic Park Saalfelden dauerhaft über beste Bedingungen für Fans des nordischen Ski-Sports. Im Rahmen des “365 Tage Aktiv & Kreativ” Programms werden vom 16. Dezember 2026 bis zum 17. März 2027 jeden Mittwoch Langlauf-Schnupperkurse mit der früheren Biathletin Andrea Grossegger (WM-Bronze im Sprint 1984) angeboten. Zu den kilometerlangen Loipen für Langläufer:innen und Biathlet:innen kommen schöne Winterwanderwege und der beliebte Fun & Snow Park für die Kleinen hinzu. Rund um den Ritzensee, der – sobald zugefroren – zur Eislaufbahn wird, liegen mehrere reizvolle Restaurants wie das Hotel Ritzenhof, das Seerestaurant Ritzen sowie der Klampfererhof.