St. Pölten (OTS) -

Anlässlich der internationalen Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, die am 25. November beginnt, fordert die Grüne Frauensprecherin und Landtagsabgeordnete Silvia Moser erneut konkrete Maßnahmen der niederösterreichischen Landesregierung zum Schutz von Frauen und Mädchen. Im Mittelpunkt stehen die Errichtung von Gewaltambulanzen an niederösterreichischen Kliniken sowie der Aufbau eines interdisziplinären Frauengesundheitszentrums. „Jede dritte Frau in Österreich hat bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Hinter dieser erschütternden Zahl stehen persönliche Schicksale, oftmals verbunden mit jahrelangen körperlichen und seelischen Folgen. Die NÖ Landesregierung muss Gewaltschutz und Prävention endlich Priorität einräumen. Es ist schlichtweg die Verantwortung der Politik, dass sich Frauen und Mädchen sicher fühlen können. Aber auch dafür zu sorgen, dass von Gewalt betroffene Frauen rasch, unkompliziert und wohnortnah professionelle Hilfe erhalten“, betont Silvia Moser.

Gewaltambulanzen: Niederösterreich muss endlich handeln

Seit mehr als zwei Jahren bestehen mit dem Gewaltambulanzenförderungs-Gesetz die bundesgesetzlichen Grundlagen für die Einrichtung von Gewaltambulanzen. Dennoch fehlt es in Niederösterreich weiterhin an eigenen stationären Anlaufstellen. Entsprechende Initiativen der Grünen im NÖ Landtag fanden bislang keine Mehrheit. „Mit der Landesgesundheitsagentur und der gemeinsamen Organisation unserer Spitäler hätte Niederösterreich ideale Voraussetzungen, um Gewaltambulanzen einzurichten. Doch Schwarz-Blau lässt diese Möglichkeit bislang ungenutzt. Mobile Teams aus Wien sind eine wichtige Ergänzung, können aber keine dauerhaft eingerichteten Gewaltambulanzen in Niederösterreich ersetzen. Betroffene Frauen brauchen die Sicherheit, rund um die Uhr medizinisch versorgt zu werden und Spuren einer Gewalttat kostenlos, vertraulich und gerichtsfest sichern lassen zu können – auch ohne sofortige Anzeige“, so Silvia Moser.

Frauengesundheit und Gewaltschutz zusammendenken

Darüber hinaus fordern die Grünen die Einrichtung eines interdisziplinären Frauengesundheitszentrums nach dem Vorbild der Universitätsklinik Innsbruck. Ein solches Pilotzentrum in St. Pölten oder Wiener Neustadt soll geschlechtersensible Medizin, psychologische Betreuung und Gewaltschutz miteinander verbinden. Neben Erkrankungen wie Endometriose, Herz-Kreislauf- und Autoimmunerkrankungen müssen auch die gesundheitlichen Folgen von häuslicher und sexualisierter Gewalt stärker in den Mittelpunkt der medizinischen Versorgung rücken.

„Frauen müssen mit ihren Beschwerden, ihren Schmerzen und ihren Gewalterfahrungen ernst genommen werden. Es darf nicht sein, dass Frauen jahrelang von Arztpraxis zu Arztpraxis geschickt werden, ohne die richtige Diagnose oder Unterstützung zu erhalten. Ein Frauengesundheitszentrum wäre ein wichtiger Schritt hin zu einer gerechteren Gesundheitsversorgung in Niederösterreich.“ Für Silvia Moser dürfen die 16 Aktionstage nicht bei symbolischen Zeichen stehen bleiben: „Orange beleuchtete Gebäude und Solidaritätsbekundungen sind wichtige Zeichen. Aber Gewaltschutz muss sich auch in politischen Entscheidungen und im Landesbudget widerspiegeln. Frauen brauchen an 365 Tagen im Jahr Schutz, Sicherheit und verlässliche Hilfe. Dafür werden wir Grüne uns weiterhin im NÖ Landtag einsetzen.“