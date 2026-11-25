Wien (OTS) -

Vor 5 Jahren rief INVED-Head-Analyst Dietmar Pichler den ersten International Disinformation Awareness Day aus. Unterstützt wurde er beim Launch von Anna Pattermann (Vorsitzende von Unlimited Democracy), die ihn in seiner Idee bestärkte.

Der Tag soll all jenen gewidmet sein, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Desinformation aufzudecken und einzudämmen. Das sind nicht nur Fact-Checker, sondern auch Expertinnen und Experten sowie Forscher unterschiedlicher Disziplinen wie Journalismus, Politik, Geschichte, Sicherheit und Naturwissenschaft.

INVED-Präsident Johannes Thun: “Der Kampf gegen Desinformation ist eine Aufgabe der Zivilgesellschaft und ein Teil der geistigen Landesverteidigung. Als INVED sind wir ein Teil davon. Unser Ziel ist die Resilienz gegen Subversion und Desinformation der gesamten Gesellschaft. Demokratien sind aufgrund ihrer Offenheit anfälliger für solche Angriffe, aber wenn die Bürger und Bürgerinnen zusammenstehen, auch wesentlich verteidigungsfähiger. Das Bewusstsein für diese Verantwortung und die gemeinsame Herausforderung soll mit dem Disinformation Awareness Day gestärkt werden. Als Gründer von INVED bin ich stolz, dass der Erfinder des DAD in unseren Reihen mit uns an diesem Ziel zur Verteidigung unserer Demokratien an Bord ist.”

Awareness-Day-Gründer Pichler: “Desinformation ist weder ein neues Phänomen noch auf Social Media begrenzt. Aber das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Verbreitung haben heute Dimensionen erreicht, die früher unvorstellbar waren. Autoritäre Regime nutzen weiterhin die Methoden der Beeinflussung und Subversion aus dem Kalten Krieg. Digitale Technologien haben die klassischen ‘Aktiven Maßnahmen’ nur ergänzt, nicht ersetzt. Auch die heutigen Einflussagenten im Dienste fremder Mächte können heute beinahe stereotype Abbilder ihrer Vorgänger aus dem Kalten Krieg, aber eben auch Social-Media-Influencer sein.”