St. Pölten (OTS) -

„Bei der Verkehrssicherheit unserer Landsleute überlassen wir nichts dem Zufall. Deshalb hat unser NÖ Winterdienst auch heuer rechtzeitig vor der ersten Eiseskälte im Land alle Vorbereitungen getroffen und ist mehr als startklar, um bei winterlichen Temperaturen rund um die Uhr für sichere Straßen zu sorgen. Unsere oberste Priorität ist, dass unsere Pendler, Familien und Leistungsträger auch bei Eis und Schnee sicher und unversehrt ans Ziel kommen“, betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

So wurden im 13.573 Kilometer langen Landesstraßennetz rund 500.000 Schneestangen installiert (Anm.: sie dienen als Orientierungshilfe für den Schneepflug) und 700 Kilometer Schneezäune aufgestellt. 76.000 Tonnen Salz, aufgeteilt auf 53 Hallen und 111 Silos im gesamten Bundesland sowie 75.000 Tonnen Splitt stehen für die Streuung bereit.

„Auch dank dem Einsatz moderner Technik können wir die Schneefälle im Winter proaktiv bewältigen“, berichtet NÖ Straßenbaudirektor Rainer Irschik und verweist auf landesweit 60 Videoanlagen inklusive Wettersensoren und rund 150 automatischen Punktsensoren, die eine akribische Überwachung der aktuellen Wetterlage ermöglichen.

Im Volleinsatz sind gleichzeitig bis zu 1.500 Mitarbeiter des NÖ Straßendienstes mit insgesamt 422 Lkw und 148 Frächterfahrzeugen unterwegs. „Dabei machen sich auch unsere laufenden Investitionen bezahlt: Für die heurige Wintersaison wurden 23 Lkw, 19 Schneepflüge und 21 Salzstreuautomaten neu angeschafft, um präzise und ressourcenschonend arbeiten zu können. Mein großer Dank gilt an dieser Stelle den Mitarbeitern des NÖ Straßendienstes, die hier mit größtem Verantwortungsbewusstsein einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit unserer Landsleute leisten“, so Landbauer.

Der NÖ Straßendienst appelliert an dieser Stelle auch an die Eigenverantwortung eines jeden Verkehrsteilnehmers, das Fahrverhalten den winterlichen Bedingungen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und die Winterausrüstung im Fahrzeug zu haben.

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Landbauer, Pressesprecher Alexander Murlasits, Telefon: 0676/81213742, E-Mail: [email protected]