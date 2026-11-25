- 25.11.2026, 10:12:02
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FHK zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen: Hochschulen zeigen Haltung und schaffen konkrete Unterstützung
FH/HAW setzen österreichweit sichtbare Zeichen, stärken Prävention und entwickeln praxisnahe Lösungen gegen geschlechterbasierte Gewalt
Unsere Hochschulen sind Orte, an denen Wissen, Haltung und gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen. Gewalt gegen Frauen darf weder relativiert noch übersehen werden. Unsere Hochschulen zeigen mit vielfältigen Initiativen, dass Sensibilisierung, Prävention und konkrete Unterstützung Teil einer verantwortungsvollen Hochschulkultur sind
Unsere Hochschulen gehören zu den sichersten Orten unserer Gesellschaft. Genau so soll es auch bleiben. Daher nutzen zahlreiche FH/HAW die internationalen Aktionstage „Orange the World“ vom 25. November bis 10. Dezember zur Sensibilisierung und um ein sichtbares Zeichen zu setzen. Gewaltprävention geht uns alle an!
„Unsere Hochschulen sind Orte, an denen Wissen, Haltung und gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen. Gewalt gegen Frauen darf weder relativiert noch übersehen werden. Unsere Hochschulen zeigen mit vielfältigen Initiativen, dass Sensibilisierung, Prävention und konkrete Unterstützung Teil einer verantwortungsvollen Hochschulkultur sind“, betont FHK-Präsidentin Ulrike Prommer.
Sichtbare Zeichen und kreative Projekte, die Raum für Auseinandersetzung schaffen
Viele Hochschulen machen die Aktionstage im Alltag unübersehbar – von interaktiven Pinnwänden und zu thematisch bespielten Webseiten und Monitoren über Ausstellungen/Installationen bis hin zu Vorträgen/ Workshops und der Einrichtung niederschwelliger
Angewandte Forschung stärkt Prävention und professionelles Handeln
Darüber hinaus nimmt sich auch der starke Forschungsbereich dieses Hochschulsektors der Themen Gleichstellung, Frauenarmut, Vereinbarkeit oder Frauenförderung in leicht umsetzbaren Forschungsprojekten an.
“Entscheidend ist, dass Aufmerksamkeit nicht bei einem Aktionstag endet. Unsere Hochschulen verbinden sichtbare Zeichen mit Weiterbildung, Beratung, klaren Meldewegen und anwendungsorientierter Forschung. Damit wird aus Haltung konkrete Handlungsfähigkeit, für Studierende und Mitarbeitende ebenso wie für jene Berufs- und Lebensbereiche, in die unsere Hochschulen hineinwirken”, erklärt FHK-Generalsekretär Kurt Koleznik.
Rückfragen & Kontakt
Fachhochschul-Konferenz (FHK)
Mag. Kurt Koleznik
Telefon: 0664/4244294
E-Mail: [email protected]
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