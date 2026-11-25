Wien (OTS) -

Unsere Hochschulen gehören zu den sichersten Orten unserer Gesellschaft. Genau so soll es auch bleiben. Daher nutzen zahlreiche FH/HAW die internationalen Aktionstage „Orange the World“ vom 25. November bis 10. Dezember zur Sensibilisierung und um ein sichtbares Zeichen zu setzen. Gewaltprävention geht uns alle an!

„Unsere Hochschulen sind Orte, an denen Wissen, Haltung und gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen. Gewalt gegen Frauen darf weder relativiert noch übersehen werden. Unsere Hochschulen zeigen mit vielfältigen Initiativen, dass Sensibilisierung, Prävention und konkrete Unterstützung Teil einer verantwortungsvollen Hochschulkultur sind“ , betont FHK-Präsidentin Ulrike Prommer.

Sichtbare Zeichen und kreative Projekte, die Raum für Auseinandersetzung schaffen

Viele Hochschulen machen die Aktionstage im Alltag unübersehbar – von interaktiven Pinnwänden und zu thematisch bespielten Webseiten und Monitoren über Ausstellungen/Installationen bis hin zu Vorträgen/ Workshops und der Einrichtung niederschwelliger Anlaufstellen sind zahlreiche Aktionen und Interaktionen über ganz Österreich hinweg geplant mit einer Wirkung, die deutlich über den Aktionszeitraum hinausgehen soll.

Angewandte Forschung stärkt Prävention und professionelles Handeln

Darüber hinaus nimmt sich auch der starke Forschungsbereich dieses Hochschulsektors der Themen Gleichstellung, Frauenarmut, Vereinbarkeit oder Frauenförderung in leicht umsetzbaren Forschungsprojekten an.