Klagenfurt (OTS) -

Am 24. Juli 2027 bringen die beiden österreichischen Musikgrößen ihr gemeinsames Programm „Tour ma uns zamm“ nach Kärnten. Mit LEMO und Marten als Special Guests und der Kärntnerin Julia Steen als Opener steht auch das Rahmenprogramm des Konzertabends fest.

Kärnten darf sich auf eine besondere musikalische Begegnung freuen: Unter dem Motto „Tour ma uns zamm“ stehen Pizzera & Jaus und folkshilfe am 24. Juli 2027 gemeinsam auf der Bühne im Viereck am Fuße der Burg Hochosterwitz. Zwei Formationen, die den österreichischen Musikmarkt seit Jahren auf ihre ganz eigene Weise prägen, verbinden dabei ihre musikalischen Handschriften zu einem gemeinsamen Konzerterlebnis.

Pizzera & Jaus stehen für pointierte Texte, unverwechselbaren Austropop und eine Mischung aus Humor und großen Emotionen. Die folkshilfe bringt mit ihrem eigenständigen Sound, energiegeladenen Arrangements und den charakteristischen Quetschn-Klängen eine ganz eigene musikalische Note ein. Im gemeinsamen Programm treffen damit zwei unterschiedliche, aber gleichermaßen unverkennbare musikalische Welten aufeinander. Das Publikum darf sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen, der die individuellen Stärken beider Acts vereint und zugleich neue musikalische Facetten eröffnet.

Auch das Vorprogramm ist nun komplett: Als Special Guests begleiten LEMO und Marten die besondere Show. Den musikalischen Auftakt gestaltet die Kärntner Künstlerin Julia Steen und eröffnet damit den Konzertabend am Fuße der Burg Hochosterwitz.

Mit Pizzera & Jaus und folkshilfe nimmt das Programm der neuen Konzertreihe weiter Gestalt an. Das Konzert am 24. Juli reiht sich in eine hochkarätig besetzte Konzertreihe ein, die mit Simply Red am 23. Juli und Unheilig am 25. Juli weitere musikalische Highlights bietet. Unterschiedliche Genres und internationale wie heimische Musikgrößen treffen dabei auf die außergewöhnliche Kulisse am Fuße der Burg Hochosterwitz. Weitere Konzertankündigungen folgen in den kommenden Wochen.