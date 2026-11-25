Wien (OTS) -

Neue und erweiterte E-Rechnungspflichten erhöhen die Nachfrage nach den Lösungen von EDITEL. In Kroatien und Polen hat der Anbieter zahlreiche Projekte umgesetzt, unter anderem für Heineken und Atlantic Grupa. In Deutschland und der Slowakei sorgen die ab 2027 geltenden Vorgaben für zusätzliche Dynamik. Von den internationalen Praxiserfahrungen profitieren auch österreichische Unternehmen, die ihre Rechnungsprozesse über mehrere Länder hinweg organisieren müssen.

„Die Herausforderung geht über das Ausstellen und Empfangen elektronischer Rechnungen hinaus. Entscheidend ist, die jeweiligen nationalen Vorgaben in den bestehenden ERP- und Buchhaltungssystemen umzusetzen und die betrieblichen Rechnungsprozesse darauf abzustimmen. Dazu gehören je nach Land auch digitale Meldungen an die Steuerbehörden, das sogenannte E-Reporting“ , erläutert Tomasz Kuciel, Leiter des e-Invoicing Competence Centers bei EDITEL.

Zahlreiche Kundenprojekte in Kroatien und Polen

In Kroatien gelten seit Anfang 2026 im Rahmen von „Fiskalizacija 2.0“ neue Vorgaben für elektronische Rechnungen und deren Meldung an die Steuerbehörden. Die Ausstellungspflicht betrifft zunächst Unternehmen im Mehrwertsteuersystem; weitere Unternehmen folgen 2027. EDITEL unterstützt unter anderem Atlantic Grupa, Podravka, Heineken und Carlsberg bei der Umsetzung.

In Polen sorgt die schrittweise Einführung des nationalen E-Rechnungssystems KSeF seit Februar 2026 für zusätzliche Dynamik im Projektgeschäft. Zu den Kunden zählen unter anderem Wyborowa aus der Pernod-Ricard-Gruppe, Castorama aus der Kingfisher-Gruppe, die Classen Group oder PPG. EDITEL Polen bringt zudem langjährige Erfahrung als zertifizierter Peppol-Access-Point und als Teil des Betreiberkonsortiums der staatlichen B2G-Rechnungsplattform PEF ein.

Nächste Umsetzungsschritte in Deutschland und der Slowakei

In Deutschland greift ab 1. Januar 2027 grundsätzlich die Pflicht zur Ausstellung strukturierter E-Rechnungen für erfasste inländische B2B-Umsätze bei Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von mehr als 800.000 Euro. Für bestimmte EDI-Verfahren gilt eine Übergangsregelung bis Ende 2027. Der Empfang von E-Rechnungen ist bereits seit 2025 sicherzustellen. EDITEL verzeichnet auch in Deutschland eine steigende Nachfrage nach integrierten E-Rechnungslösungen und betreut sowohl heimische Unternehmen als auch deutsche Tochtergesellschaften internationaler Konzerne, unter anderem aus der Lebensmittelbranche.

In der Slowakei werden zum 1. Januar 2027 elektronische Rechnungen und digitales Reporting für Inlandstransaktionen verbindlich. Die Ausstellungspflicht betrifft grundsätzlich inländische Unternehmen, die der Mehrwertsteuer unterliegen. EDITEL erhielt als erster e-Invoice-Dienstleister die Zertifizierung der slowakischen Behörden für die Zustellung elektronischer Rechnungen im neuen System. Das Unternehmen betreut neben zahlreichen Kunden aus der Lebensmittelbranche auch Unipharma, eines der größten pharmazeutischen Großhandels- und Distributionsunternehmen des Landes.

ViDA bringt neue Anforderungen für österreichische Unternehmen

Neben den nationalen Vorgaben sieht das EU-Reformpaket ViDA (VAT in the Digital Age) ab 1. Juli 2030 digitale Meldepflichten auf Basis elektronischer Rechnungen für betroffene grenzüberschreitende B2B-Umsätze innerhalb der EU vor. „Unsere Erfahrungen aus den nationalen Umsetzungsprojekten helfen österreichischen Unternehmen, die E-Rechnungs-Anforderungen ihrer Auslandsgesellschaften und Geschäftspartner zu erfüllen. Mit Blick auf ViDA sollten sie frühzeitig prüfen, welche zusätzlichen Anpassungen erforderlich sind“ , erklärt Gerd Marlovits, Geschäftsführer der EDITEL-Gruppe.

Einen Überblick über die nationalen Vorgaben und Zeitpläne bietet der kostenlose interaktive EDITEL-e-Guide „e-Invoicing & e-Reporting – der aktuelle Stand in den EU-Ländern“.

Über EDITEL

EDITEL ist ein internationaler Anbieter von EDI- (Electronic Data Interchange) und e-Invoicing-Lösungen mit über 40 Jahren Erfahrung. Über die EDI-Plattform eXite® wickeln knapp 50.000 Unternehmen rund eine Milliarde Transaktionen pro Jahr ab. Mit über 200 Mitarbeitenden, zehn Niederlassungen und Partnerschaften in mehr als 20 Ländern unterstützt EDITEL die sichere, effiziente und gesetzeskonforme Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Weitere Informationen: www.editelgroup.com.