Wien (OTS) -

Anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ warnen die Wiener SPÖ Frauen vor den wachsenden Gefahren erstarkender rechter Kräfte für Frauenrechte und präsentieren ihre neue Gewaltschutzkampagne. Wien wirkt dieser Entwicklung klar entgegen. „In den letzten Jahren sind rechte Kräfte sowohl politisch als auch kulturell deutlich erstarkt. Frauen spüren die Konsequenzen dieser Entwicklung bereits jetzt in ihrem Alltag und ihre Rechte geraten unter Druck“, erklärt Marina Hanke, Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen.***

Frauenfeindliche Narrative als Geschäftsmodell

Kulturell zeigt sich das Erstarken rechter Bewegungen besonders deutlich online: Unter Schlagwörtern wie „Manosphere“, „Looksmaxxing“ und „Tradwives“ bündeln sich Narrative, die Feminismus als Bedrohung darstellen. „Wir müssen klar benennen, was hier passiert, und entschlossen gegensteuern: Das ist kein Fehler im System, das ist das System“, erklärt Sara Costa, Frauensekretärin der Wiener SPÖ Frauen. „Wir haben es mit einer dynamischen und profitablen Subkultur der Frauenfeindlichkeit zu tun. Influencer verbreiten frauenfeindliche Inhalte, Algorithmen bevorzugen emotional aufgeladene Beiträge und verschaffen ihnen große Reichweite, und die Plattformen verdienen an jeder Interaktion mit. Diese Allianz ist mächtig und sehr gefährlich.“

„Das Ziel dieser Bewegungen ist es, bestehende Gleichstellungsmaßnahmen abzuschaffen und die Uhr zurückzudrehen – in eine Zeit, in der Frauen keine Rechte hatten und von ihren Männern abhängig waren“, führt Marina Hanke weiter aus. Und diese Erzählungen zeigen Wirkung: Laut einer internationalen Umfrage glauben Männer der Generation Z doppelt so häufig wie Babyboomer, dass Ehefrauen ihren Ehemännern gehorchen sollten. Ein Drittel der Gen-Z-Männer meint zudem, dass der Ehemann bei wichtigen Entscheidungen das letzte Wort haben sollte.

Internationaler Rechtsruck: Politische und gesetzliche Verankerung von Frauenfeindlichkeit

Was online beginnt, bleibt nicht online: Wo rechte Kräfte regieren, wird Frauenfeindlichkeit zu Politik und Gesetz. „Argentinien zeigt exemplarisch, was mit den Rechten von Frauen passiert, wenn rechte Kräfte an die Macht kommen“, so Sara Costa weiter. „Die Regierung hat das Frauenministerium abgeschafft, der Begriff ‚Femizid‘ soll aus dem Strafgesetzbuch verschwinden, und für Falschaussagen bei häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen sind deutlich höhere Strafen geplant. Und das in einem Land mit hohen Femizidzahlen, in dem nur wenige Frauen Gewalt anzeigen. Unter diesen Umständen den Schutz vor Gewalt abzubauen, ist nicht nur zynisch, sondern für viele Frauen lebensgefährlich.“ Argentinien ist dabei kein Einzelfall, auch in den USA zeigt sich diese Entwicklung. „Seit Donald Trumps Amtsantritt hat der globale Abbau von Frauenrechten einen weiteren mächtigen Akteur gewonnen. Umso wichtiger ist es, dass Städte wie Wien dagegenhalten“, betont Marina Hanke.

Wien denkt Frauen mit – immer

Wien stärkt gezielt Frauenrechte und die Sicherheit von Frauen: Die Stadt fördert Frauenhäuser, Gewaltschutzvereine und den 24-Stunden-Frauennotruf, investiert in Frauengesundheitszentren und Arbeitsinitiativen und berücksichtigt bei der Wohnungsvergabe Schutzbedarf und Unabhängigkeit von Frauen. Genauso konsequent arbeitet Wien an Prävention und Aufklärung: Die Femizid-Studie zeigt auf, wo Schutzlücken bestehen. Das Kompetenzzentrum Cybergewalt geht gegen digitale Gewalt vor. Das neue Veranstaltungsgesetz verpflichtet größere Clubs und Konzerte zu einem Awareness-Konzept. Das Schulprogramm „Respekt: Gemeinsam stärker“ unterstützt Schüler:innen, Lehrkräfte und Eltern gegen Gewalt und Extremismus und bricht längst überholte Rollenbilder auf.

Gewaltschutz bedeutet nicht nur den unmittelbaren Schutz vor Bedrohungen, sondern auch die Gleichstellung und Selbstverständlichkeit von Frauenrechten. Dazu gehört auch wirtschaftliche Unabhängigkeit. Wien fördert Frauen am Arbeitsmarkt, etwa über den waff, und schafft leistbaren Wohnraum. So stärkt die Stadt Frauen strukturell. „Gerade in Zeiten, in denen Frauenrechte weltweit angegriffen werden, ist es wichtig, sich klar gegen diese Angriffe zu stellen. Eine sozialdemokratische Zukunft für alle muss feministisch sein“, betonen Marina Hanke und Sara Costa abschließend.

Anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ greift die aktuelle Gewaltschutzkampagne der Wiener SPÖ Frauen diese Themen auf. Unter dem Slogan „Wir schauen hin. Wien schaut hin.“ informiert sie über das Wiener Gewaltschutznetz und zeigt, was jede und jeder Einzelne im Alltag gegen Gewalt an Frauen tun kann. Alle Infos unter https://frauen.spoe.wien/wir-schauen-hin. (Schluss)