Wien (OTS) -

Die Beziehung ist beendet, doch die Gewalt geht weiter. Der ehemalige Partner verweigert den Kindesunterhalt, verzögert Zahlungen, startet immer neue Gerichtsverfahren oder zieht sie in die Länge. Manche Verfahren dauern mehrere Jahre, ohne dass Geld fließt. Selbst bei abgeschlossenen Verfahren werden Zahlungen oder deren Exekution oft jahrelang hinausgeschoben. Die Mutter muss weiterhin für ihre Kinder sorgen, während ihr zunehmend das Geld ausgeht. Sie verbraucht ihre Ersparnisse, macht Schulden und kämpft um die finanzielle Existenz ihrer Familie.

Für manche Väter wird Geld nach der Trennung zu einer Waffe, mit der sie weiterhin Macht über ihre ehemalige Partnerin ausüben. Die Folgen treffen auch die Kinder. Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen machte der Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A bei einer Pressekonferenz auf finanzielle Gewalt als Form der Nachtrennungsgewalt aufmerksam.

Wenn Kinder erkennen, dass ihre Bedürfnisse als Druckmittel eingesetzt werden

Finanzielle Gewalt greift tief in das Leben von Familien ein. Wenn das Geld fehlt, wird selbst die Anschaffung neuer Winterschuhe zum Problem. Kinder können nicht am Schulausflug teilnehmen, manche Familien verlieren sogar ihre Wohnung. Besonders schmerzhaft kann es für ältere Kinder sein, wenn sie erkennen, dass ihr Vater den Unterhalt absichtlich verweigert, obwohl er über ausreichende finanzielle Mittel verfügt.

Wie sich diese Erfahrung anfühlen kann, erzählte uns Max (Name geändert), der bei seiner Mutter aufwächst: „Ich war richtig wütend, als ich gesehen habe, dass Papa mit seiner neuen Partnerin auf Urlaub gefahren ist. Ich konnte im selben Jahr nicht einmal beim Schulskikurs mitfahren, weil er behauptet hat, er hätte kein Geld für den Unterhalt.“ Kinder können dadurch die Liebe und Verlässlichkeit ihres Vaters infrage stellen.

„Wenn ein Vater den Unterhalt verweigert, um die Mutter zu bestrafen, setzt er gezielt die Bedürfnisse des Kindes als Druckmittel ein. Dabei schuldet er den Unterhalt seinem Kind zur Deckung des Lebensunterhalts. Er nimmt bewusst in Kauf, dass sein eigenes Kind verzichten muss, um der Mutter zu schaden. Das ist finanzielle Gewalt!“ , kritisiert Andrea Czak, geschäftsführende Obfrau des Vereins FEM.A.

Finanzielle Gewalt kann Mütter und Kinder psychisch krank machen

Kinder erleben die Existenzängste ihrer Mütter unmittelbar mit. Manche beginnen, ihre eigenen Wünsche zurückzustellen, um ihre Mutter nicht zusätzlich zu belasten.

„Kinder spüren sehr genau, wenn die wirtschaftliche Existenz ihrer Familie bedroht ist. Manche versuchen, ihre Mutter zu entlasten, indem sie ihre Wünsche verschweigen. Sie können das Gefühl entwickeln, mit ihren eigenen Bedürfnissen eine zusätzliche Belastung zu sein. Die dauerhafte Unsicherheit und das Erleben von Ohnmacht können die seelische Entwicklung eines Kindes erheblich beeinträchtigen“ , erklärt die Psychologin Pia Hoffmann.

Auch die Mütter stehen unter enormem psychischem Druck. Anhaltende Existenzängste können zu Schlafstörungen und chronischer Erschöpfung führen. Besonders verletzlich sind Frauen, die während der Beziehung für die Kinderbetreuung auf Erwerbseinkommen verzichtet haben. Viele versuchen, die finanzielle Lücke durch noch mehr Erwerbsarbeit zu schließen und geraten in eine dauerhafte Überlastung bis hin zum Burnout. Gleichzeitig tragen sie oft die gesamte Care Arbeit, weil die Väterbeteiligung nach der Trennung wegfällt.

Wenn Gerichtsverfahren zum Instrument der Gewalt werden

Über jahrelange Unterhaltsverfahren berichteten österreichische Medien zuletzt wiederholt. Für gewaltausübende Väter können solche Verfahren zu einem zusätzlichen Machtinstrument werden. Jeder neue Antrag verursacht Aufwand und möglicherweise Kosten. Jede Verzögerung erhöht den wirtschaftlichen Druck auf die Mutter, die weiterhin den Lebensunterhalt ihrer Kinder finanzieren muss. Viele Betroffene fühlen sich dabei von den zuständigen Behörden alleingelassen. Rebecca Oberdorfer, Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Familienrecht, fordert deshalb: „Es braucht dringend ein eigenständiges Unterhaltsgesetz mit einem angemessenen Mindestunterhalt, damit Mütter, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen, nicht in eine Existenzkrise geraten.“

Eine Mutter berichtet: Die Gewalt nach der Trennung

Wie finanzielle Gewalt das Leben einer Familie prägt, schilderte bei der Pressekonferenz auch eine Betroffene: „Nach einem Betretungsverbot und einer Einstweiligen Verfügung gegen den Kindesvater begann ein emotional und finanziell belastendes Pflegschaftsverfahren. Zu einer Einigung über den Unterhalt kam es nicht, im Gegenteil: Während der Vater um die Doppelresidenz kämpfte, bezahlte ich zwei Jahre lang alle laufenden Rechnungen für die Kinder allein. Ich finde es absurd, dass er gleichzeitig in einen teuren Anwalt investiert, um sich als zahlungsunfähig darzustellen. Meine Kinder spüren meine finanzielle Enge sehr genau, sie begnügen sich deshalb mit einem Minimum und haben ihre Wünsche weitgehend eingestellt.“

Finanzielle Gewalt ist auch eine Frage der Gleichstellung

„Die wirtschaftliche Abhängigkeit von Frauen fällt nicht vom Himmel. Sie entsteht, weil Mütter den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit übernehmen und dafür berufliche und finanzielle Nachteile in Kauf nehmen. Nach einer Trennung können gewalttätige Männer genau diese Ungleichheit ausnutzen, um weiterhin Macht auszuüben. Wer Gewalt gegen Frauen wirksam bekämpfen will, muss deshalb auch die wirtschaftlichen Machtverhältnisse verändern“ , fordert Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings.

Laut Statistik Austria waren 2025 bereits 44 % der Alleinerzieher*innen armutsgefährdet. Die Unterhaltsbefragung von 2021 zeigte, dass nur etwa die Hälfte der minderjährigen Kinder von Alleinerzieher*innen Geldunterhalt vom anderen Elternteil erhielt. Der mittlere Unterhalt von 304 EUR entsprach nur etwa einem Drittel der durchschnittlichen monatlichen Kinderkosten von damals 900 EUR.

Der Verein FEM.A fordert deshalb:

Ein eigenständiges Unterhaltsgesetz mit einem angemessenen Mindestunterhalt

Der Mindestunterhalt muss antragslos fällig werden, um jahrelange Wartezeiten zu verhindern

Verpflichtende Gewaltschutzschulungen aller Personen und Behörden, die im Familien- und Unterhaltsrecht tätig sind.

Über FEM.A

Der Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A ist in Österreich einzigartig mit seinem Beratungs- und Serviceangebot rund um die Themen Finanzwissen, Unterhalt, Obsorge und Kontaktrecht. Es reicht von kostenlosen Webinaren mit Rechtsanwält*innen und Psycholog*innen, Entlastungsgesprächen an der kostenlosen FEM.A-Helpline, Orientierungsgesprächen zu finanziellen Beihilfen bis zu Informationen auf der Website, in einem regelmäßigen Newsletter sowie auf diversen sozialen Medien, Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Lobbying.