Wien (OTS) -

Mit Anfang Dezember starten die Weihnachtsfeiern in Wiens Gastronomie wieder voll durch, die Weihnachtsfeier in der Gastronomie ist wieder „in“ – sowohl im beruflichen wie im privaten Kreis. „Wir sehen schon jetzt eine sehr gute Buchungslage, die beliebtesten Locations sind bereits fast ausreserviert. Konkret: 30 Prozent der Lokale sind zu mehr als 80 Prozent gebucht, wie eine Umfrage unter unseren Mitgliedern zeigt“, weiß Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.

„Betriebliche Weihnachtsfeiern, sei es von kleineren oder mittleren Unternehmen oder von einzelnen Abteilungen größerer Firmen, sind im Dezember ein wichtiger Umsatzbringer für die Wiener Gastronomie. Für zwei Drittel unserer Betriebe sind sie von großer Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg“, so Peschta. „Insgesamt haben wir eine gute Buchungslage, die Wirte sind optimistisch, was die nächsten Wochen betrifft“.

Die Besteller der Feiern legen auch in diesem Jahr besonderen Wert auf einen festlichen Rahmen und gute Qualität, durchschnittlich budgetieren sie zwischen 80 und 100 Euro pro Person – inklusive Getränke. Peschta: „Das kommt natürlich auf die Wünsche der Auftraggeber an, die immer konkreter werden. Sei es bei betrieblichen Feiern, aber auch bei privaten Feiern oder Familienfesten: Es wird mehr erwartet, als nur Essen und Getränke.“ Den Ideen der Gastgeber stehen die Gastronomen offen gegenüber, so der Gastro-Obmann: „Vom Punsch-Empfang bis hin zum aufwändigen Show-Dinner, die Möglichkeiten sind vielfältiger und werden – auch durch den Trend zur Event-Gastronomie – immer mehr.“

Appell: Reservierungen einhalten

„Wichtig ist mir allerdings auch, an die Gäste und ihre Reservierungs-Disziplin zu appellieren. Gerade weil die Weihnachtszeit so wichtig für die Betriebe ist, können versäumte Reservierungen und damit ausbleibende Umsätze großen Schaden anrichten: Wenn man es also zum gebuchten Tisch nicht schafft, bitte auch den Wirten rechtzeitig informieren, damit er ihn an andere Gäste, vergeben kann“, so Peschta.