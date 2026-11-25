St. Pölten (OTS) -

Wie können Kinder und Jugendliche im Umgang mit Social Media und Künstlicher Intelligenz (KI) besser geschützt und begleitet werden? Dieser Frage widmete sich das NÖ Jugendforum 2026, das im Haus der Digitalisierung in Tulln stattfand. Auf Einladung des NÖ Jugendrats kamen zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus der Jugendarbeit sowie weitere Interessierte zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen sowie Chancen und Herausforderungen von Social Media und KI auszutauschen.

„Soziale Medien und Künstliche Intelligenz eröffnen jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren, kreativ zu sein und miteinander in Austausch zu treten. Umso wichtiger ist es, dass wir Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, diese Chancen sicher und selbstbestimmt zu nutzen. Dafür braucht es Medienkompetenz, klare Rahmenbedingungen und eine aktive Begleitung durch Erwachsene“, so Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Den Auftakt des Jugendforums bildeten zwei parallel stattfindende Workshops mit Expertinnen aus dem Bereich der digitalen Medienbildung. Barbara Buchegger von Saferinternet.at widmete sich dem Thema „Social Media & KI: Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Praxis“. Andrea Buhl-Aigner von Smartphonecoach.org beleuchtete unterdessen fragwürdige Social-Media-Trends und die damit verbundenen Herausforderungen.

Im Anschluss an die Workshops bot eine Podiumsdiskussion mit Christiane Teschl-Hofmeister Gelegenheit, aktuelle Fragen rund um den Jugendschutz im digitalen Raum aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere die Herausforderungen durch Social Media und KI, mögliche Begleitmaßnahmen sowie die Bedeutung gesetzlicher Rahmenbedingungen.

„Der Schutz und die Begleitung junger Menschen im digitalen Raum sind eine gemeinsame Aufgabe. Umso wichtiger ist es, Erfahrungen auszutauschen, unterschiedliche Perspektiven einzubringen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das NÖ Jugendforum bietet dafür eine wertvolle Plattform“, unterstrich Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister abschließend.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Jugend:info NÖ in Zusammenarbeit mit dem NÖ Jugendreferat. Auch über das Jugendforum hinaus setzt Niederösterreich auf die Förderung digitaler Kompetenzen. Mit der Initiative „Medien Fit in NÖ“ werden Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrkräfte dabei unterstützt, sich mit den Chancen und Herausforderungen digitaler Medien auseinanderzusetzen.

Weitere Informationen unter: www.jugendinfo-noe.at bzw. beim Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]