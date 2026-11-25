Linz/Wien (OTS) -

Während auch die Hosting-Branche im November mit extremen Preisnachlässen um Neukunden wirbt, geht der österreichische Webhosting-Anbieter helloly bewusst einen anderen Weg: Statt kurzfristiger Lockangebote oder versteckter Vertragsbindungen gewährt das Unternehmen bis 30. November einen transparenten Rabatt von 10 % auf den gesamten Warenkorb. Damit setzt helloly ein klares Zeichen für Preistransparenz und faire Konditionen.

„Black is Back“ – und das mittlerweile einen ganzen Monat lang. Ausgehend vom Black Friday über die Black Week und den Black Month bis hin zum Cyber Monday hat sich im Handel eine eigene Dynamik entwickelt. „Kaufe ich heute oder warte ich auf den Black Friday?“, lautet eine gängige Überlegung. In Erwartung hoher Nachlässe verschieben viele Konsumentinnen und Konsumenten ihre Käufe in den November. Zahlreiche Unternehmen liefern sich in dieser Zeit eine künstliche Rabattschlacht, die realistische Kalkulationen auf den Kopf stellt.

Warum 90 % Rabatt selten ein echtes Schnäppchen sind

Gerade in der Hosting- und Abo-Branche sind extrem hohe Black-Friday-Rabatte meist klassische Lockangebote: Der Aktionspreis gilt nur für einen kurzen Einstiegszeitraum, während Kundinnen und Kunden sich langfristig binden. Sobald die Rabattphase endet, steigen die laufenden Kosten spürbar an – und die vermeintliche Ersparnis verpufft über die Vertragslaufzeit.

Ehrliche Kalkulation statt erfundener Rabatte

„Natürlich können wir den Black Friday nicht ignorieren“, sagt Johannes Kührer, Geschäftsführer von helloly. „Allzu große Rabatte wollen wir allerdings nicht erfinden – und ich sage bewusst erfinden. Bei einer ehrlichen und nachhaltigen Kalkulation sind Preisnachlässe von 80 oder 90 % schlicht nicht seriös darstellbar.“

Solche Rabatte ließen sich nur über Umwege finanzieren, betont Kührer: „Dafür müsste man entweder die Preise vorab künstlich anheben, die Vertragsbedingungen zum Nachteil der Kundinnen und Kunden gestalten oder an der Servicequalität sparen. Nichts davon kommt für uns infrage – stattdessen geben wir lieber ehrliche 10 % auf alles.“