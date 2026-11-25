Wien, Graz, Linz, Salzburg (OTS) -

Beim TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2026 rückten innovative Forschung, technisches Know-how und praxisnahe Lösungen ins Rampenlicht. Neun Projekte mit insgesamt dreizehn Beteiligten erreichten das Finale in den Kategorien „Dissertationen“, „Masterarbeiten“ und „HTL-Abschlussarbeiten“. Die Entscheidung fiel am 24. November im Kuppelsaal der Technischen Universität Wien: Vor mehr als 300 Gästen wurden die Siegerinnen und Sieger ausgezeichnet und ihre herausragenden Beiträge für Wissenschaft, Technik und Innovation gewürdigt.

Durch den Abend führte die ORF-Journalistin und Autorin Lisa Gadenstätter.

Zwischen KI und sicherer Technologie: Innovationen mit Wirkung

Auch 2026 überzeugten die Einreichungen mit kreativen Ideen, mutigen Innovationen und zukunftsweisenden Technologien.

„ Die ausgezeichneten Projekte stehen für jene Innovationskraft, die Wirtschaft und Gesellschaft künftig maßgeblich prägen wird “, betont Stefan Haas, CEO der TÜV AUSTRIA Group. „Sie liefern Antworten auf Fragen, die weit über den wissenschaftlichen Kontext hinausgehen – von sicheren Technologien bis zur verantwortungsvollen Nutzung künstlicher Intelligenz.“

Diese Verantwortung prägt auch den TÜV AUSTRIA. „ Technologischer Fortschritt braucht Orientierung, Vertrauen und Verantwortung. Als TÜV AUSTRIA begleiten wir Innovationen auf ihrem Weg in die Praxis und leisten damit einen Beitrag zu einer sicheren und nachhaltigen Zukunft “, so Haas.

Die Preisverleihung war mehr als die Würdigung herausragender Leistungen: Sie bot eine perfekte Plattform für Austausch, Vernetzung und neue Perspektiven. Als „Green Event“ ausgerichtet, setzte die Veranstaltung zudem ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit.

Die stärksten Projekte des Jahres

In der Kategorie „Dissertationen“ setzte sich Dipl.-Ing. Dr. Andreas Auer, Johannes Kepler Universität Linz, gegen starke wissenschaftliche Konkurrenz durch. Der Absolvent am Institut für Machine Learning beschäftigt sich in seiner Arbeit mit künstlicher Intelligenz, die in die Zukunft schaut.

Dipl.-Ing. Martin Hasenburger, Masterstudium Technische Physik an der TU Graz, überzeugte in der Kategorie „Masterarbeiten“. Mit der Entwicklung einer hochpräzisen Messkugel zur Windanalyse setzt er neue Impulse für die Messtechnik.

In der „HTL-Kategorie“ punkteten Ivon Dimova und David Krois von der HTL Salzburg mit ihrem Maturaprojekt „InStep – Entwicklung eines Indoor-Navigationssystems“, ein offline-fähiges Gesamtsystem, das Gebäude für Besuchende sicher, inklusiv und unabhängig navigierbar macht.

Startschuss für den 16. TÜV AUSTRIA #WiPreis 2027

Der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet auch im kommenden Jahr statt. Einreichungen sind bereits jetzt unter wipreis.tuvaustria.com bis 25. August 2027 willkommen!

Eingereicht werden können Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten, deren Approbation nicht älter als von 2025 ist.

Das Preisgeld für die beste Dissertation beträgt 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/Masterarbeit 5.000 Euro, 4.000 Euro gehen an das HTL-Siegerprojekt.

Der 16. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet am 11. November 2027 statt.

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