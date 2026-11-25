Wien (OTS) -

Am Donnerstag, dem 26. November 2026, werden die Outstanding Artist Awards und die Österreichischen Kunstpreise 2026 verliehen. Aus diesem Anlass lädt das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport zu einer Presse-Matinee ein.

Im Rahmen des Treffens besteht die Möglichkeit, die diesjährigen Preisträger:innen kennenzulernen und Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen sowie die ausgezeichneten Arbeiten zu erhalten.

Die anwesenden Preisträger:innen:

Österreichischer Kunstpreis/Hans-Hollein Kunstpreis für Architektur: Adelheid Harsieber, Asli Kişlal, Kurdwin Ayub, Verein SOHO in Ottakring, Michael Stavarič, Elisabeth Bakambamba Tambwe, Milica Tomić, feld72 Architekten ZT GmbH

Informationen zu den Preisträger:innen

Outstanding Artist Awards: Miriam Bajtala, Cäcilia Brown, Julia Gaisbacher, Michaela Konrad, materialnomaden gmbh, MAI LING-Verein zur Förderung von Zeitgenössischer, asiatischer Kunst und Kultur, Kulturvereinigung Friedhofstraße 6/Stadtwerkstatt, Johanna Pichlbauer, SAGAN vienna, Carolina Schutti, Stefanie Sourial, Nicola Von Leffern/Jakob Carl Sauer (Regie-Duo)

Informationen zu Preisträger:innen



TERMIN & ORT

Wann: Donnerstag, 26. November 2026, 11:00 Uhr

Wo: Concordiaplatz 2, Saal Oskar, 1010 Wien

Wir laden Medienvertreter:innen gerne dazu ein und bitten um vorherige Anmeldung unter: [email protected]

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!