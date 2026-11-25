Wien (OTS) -

INVED untersuchte Reaktionen auf Medien- und Politikerpostings (Bundespräsident, Kanzler und Außenministerin) zur beschädigten Botschaft nach einem russischen Angriff in der ukrainischen Hauptstadt. Mehr als drei Viertel der Kommentare lassen sich im Kontext des Vorfalls in folgenden Kategorien zusammenfassen: prorussische Desinformation, Verzerrung, Manipulation, Relativierung, Befürwortung des Angriffs, Häme, Ablenkung (Whataboutism) und Hasskommentare.

Speziell bei X (vormals Twitter) ergaben Stichprobentests, dass mehr als die Hälfte der untersuchten Kommentare von Profilen kommt, die erst ab 2022 registriert wurden. Mehrere in Russland registrierte Profile russischer Herkunft sendeten an die österreichischen PolitikerinneWarumn und Politiker Drohbotschaften: “Ihr habt bekommen, was ihr verdient” und “Wir haben euch ja gesagt, ihr sollt aus der Ukraine verschwinden” sowie “Das ist erst der Anfang” konnte man von russischen Accounts lesen. Auffällig ist auch, dass neben den russischen Accounts viele andere kommentierende Profile nicht in Österreich registriert sind und teilweise praktisch idente Botschaften verbreiten, inklusive typischer Wordings der russischen Regierung.

Besonders häufig wurde die angeblich nicht eingehaltene österreichische Neutralität als Argument herangezogen, um Österreich selbst die Verantwortung für die Beschädigung seiner Botschaft zuzuschreiben (Täter-Opfer-Umkehr). Auch die russische Urheberschaft des Angriffs wurde immer wieder infrage gestellt. Teilweise wurde sogar die Ukraine für den Angriff verantwortlich gemacht (“False-Flag”-Theorien).

Weitere Informationen und Bilddokumentation auf Nachfrage.