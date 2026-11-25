Wien (OTS) -

Eine Reihe neuer Prüfberichte des Stadtrechnungshofes steht ab morgen, Donnerstag, den 26. November 2026, gegen 9.30 Uhr auf der Homepage des Wiener Stadtrechnungshofes im Volltext zur Verfügung.

Die Berichte beschäftigen sich mit Themen aus den Geschäftsgruppen Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales (Vizebürgermeisterin Barbara Novak, MA) | Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen (Stadträtin Maga Elke Hanel-Torsch).

Die Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses des Wiener Gemeinderates, in dem diese Berichte beraten werden, findet am Freitag, dem 4. Dezember unter dem Vorsitz von David Ellensohn statt und ist wie immer nicht öffentlich.

Weiterführende Informationen

Animationsfilm gibt Einblick in den Ablauf einer Prüfung

Wer sich schon mal die Frage gestellt hat, was zu den Aufgaben des Stadtrechnungshofes Wien gehört, welche Prüfbefugnisse er unter anderem hat und wie eine Prüfung tatsächlich abläuft, findet in einem Animationsfilm – erstellt von Mitarbeiter*innen der Kontrolleinrichtung – Antworten.

Anschaulich zeigt der Beitrag wie sich das Prüfteam einen Überblick über das jeweilige Prüfthema sowie über relevante rechtliche und technische Grundlagen verschafft. Weiter geht es mit dem sogenannten „Startgespräch“ mit der zu prüfenden Stelle, darüber hinaus folgt in den meisten Fällen eine Vor-Ort-Einschau. Auf dieser Grundlage erstellt das Team einen Prüfbericht, der im Stadtrechnungshof-Ausschuss diskutiert und zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

https://stadtrechnungshof.wien.gv.at/der-ablauf

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