Wien (OTS) -

„Mann spricht‘s an“ ist eine Kampagne des Sozialministeriums, die gegen Gewalt an Frauen sensibilisiert. Die Städtebund-Mitgliedsstädte Graz (ab Dezember), Linz, Salzburg (Anfang 2027 zum „Monat der Vielfalt“), Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Villach, Wels, Leoben und St. Valentin zeigen die Kampagne anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen ab 25. November.

„Mann spricht’s an“: Männer und Burschen als Verbündete gegen Gewalt

Mit Sujets wie „Nachpfeifen ist kein Kompliment, sondern Belästigung“ oder „Warum brüllen Sie zuhause eigentlich immer so?“ richtet sich die Kampagne „Mann spricht’s an“ gezielt an Männer und Burschen und gewinnt sie als Verbündete gegen Männergewalt an Frauen. Die Sujets sind in etlichen Mitgliedsstädten des Städtebunds als Plakate oder auf diversen Social-Media-Kanälen zu sehen. Wie wichtig dieses Engagement ist, verdeutlichen die Zahlen: Jede dritte Frau in Österreich ist im Laufe ihres Lebens von Gewalt betroffen. 90 Prozent der Täter:innen sind Männer. Die Kampagne setzt dort an, wo Gewalt, Belästigung oder abwertendes Verhalten wahrgenommen werden können: im privaten Umfeld, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum oder im Internet. Dabei geht sie über die Sensibilisierung hinaus und zeigt anhand konkreter Alltagssituationen, wie Männer und Burschen reagieren, problematisches Verhalten ansprechen und Zivilcourage zeigen können. Ziel ist es, ihre Handlungssicherheit zu stärken und dazu beizutragen, dass übergriffiges und gewalttätiges Verhalten nicht unwidersprochen bleibt.

Schumann: „Wegschauen ist keine Option.“

Für Sozialministerin Korinna Schumann ist „Wegschauen keine Option“: „Gewalt gegen Frauen ist ein massives gesellschaftliches Problem. Wenn wir Männergewalt verhindern wollen, müssen wir Männer und Burschen gezielt in die Prävention einbeziehen. Es braucht die Bereitschaft, das eigene Verhalten zu hinterfragen, Gewalt klar anzusprechen und bei Übergriffen im eigenen Umfeld zu handeln. Mit der Kampagne ‚Mann spricht’s an‘ zeigen wir konkrete Möglichkeiten dafür auf. Gemeinsam mit dem Städtebund setzen wir diese Arbeit anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt fort. Unser Ziel ist klar: Frauen müssen in allen Lebensbereichen sicher und frei von Gewalt leben können.“

Die Wiener Frauenstadträtin und Vorsitzende des Städtebund-Frauenausschusses Elke Hanel-Torsch sagt: „Gewalt gegen Frauen, egal welcher Art, ist inakzeptabel. Die Kampagne „Mann spricht‘s an“, unterstützt dabei, Männer auf die unterschiedlichen Formen von Gewalt aufmerksam zu machen. Ein gewaltfreies Leben für jede Frau muss oberste Maxime sein“. Mit der Teilnahme an der Kampagne „Mann spricht‘s an“ zeigen die Städtebund-Mitgliedsstädte Haltung und sprechen sich klar gegen Gewalt von Männern an Frauen aus und tragen dazu bei, sich zu einer gewaltfreien Gesellschaft zu entwickeln.“

Essenziell ist laut Schumann, Hanel-Torsch und Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger die Arbeit mit Männern und Burschen. So soll verhindert werden, dass sie zu Tätern werden. Das Sozialministerium setzt daher seit vielen Jahren Maßnahmen zur Unterstützung von Männern in Krisen um, wie etwa die Krisenhelpline „Männerberatung 24/7“ (0800 400 777), und finanziert österreichweit gewaltpräventive Workshops, um männliche Jugendliche frühzeitig zu sensibilisieren.

Abschließend betont Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger: „Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Die Kampagne „Mann spricht‘s an“ ist dabei ein Baustein, der solidarische Männer mit an Bord holt.“

16 Tage gegen Gewalt an Frauen

Der 25. November ist der Internationale Tag der UNO für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden und steht am Beginn der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Die Aktion endet am Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember. Während dieser 16 Tage soll das Thema „Gegen Gewalt an Frauen“ Bewusstsein schaffen, wie ein gewaltfreies Leben für Frauen möglich ist und dass Gewalt gegen Frauen keinen Platz haben darf.

Über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die in der Verfassung verankerte Interessenvertretung und eine starke Stimme für Städte und größere Gemeinden in Österreich. Aktuell sind es 266 Mitgliedsgemeinden. Zwei Drittel der Menschen in Österreich leben in Städten und Stadtregionen. Auch 71 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich in Städten.