Wien/Hartberg (OTS) -

Die größte E-Flotte des Landes wächst weiter: Die Österreichische Post hat nun in der Zustellbasis Hartberg (Steiermark) ihr insgesamt 7.000stes E-Fahrzeug in Betrieb genommen. Der neue Fiat E-Scudo wird künftig in der Zustellung in Hartberg und den umliegenden Gemeinden zum Einsatz kommen. Mit diesem Meilenstein zeigt die Post, dass E-Mobilität für sie längst nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch im ländlichen Raum zum Zustellalltag gehört. Bis 2030 werden alle der rund 9.500 Zustellfahrzeuge auf E-Antrieb umgestellt sein.

Die feierliche Inbetriebnahme des 7.000sten E-Fahrzeugs fand gemeinsam mit Manuela Khom, Landeshauptmann-Stellvertreterin der Steiermark, Marcus Martschitsch, Bürgermeister der Stadtgemeinde Hartberg, und Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik der Österreichischen Post AG, statt.

Manuela Khom, Landeshauptmann-Stellvertreterin der Steiermark: „ Die Mobilitätswende macht nicht an der Stadtgrenze halt. Auch im ländlichen Raum müssen klimafreundliche Mobilitätslösungen funktionieren und sich im Alltag bewähren. Dass das 7.000ste E-Fahrzeug der Österreichischen Post nun in Hartberg zum Einsatz kommt, zeigt, dass diese Entwicklung längst auch unsere Regionen erreicht hat. Solche Investitionen verbinden Klimaschutz mit Innovation und zeigen, dass die Steiermark auch bei der Mobilität der Zukunft vorne mit dabei ist. “

Marcus Martschitsch, Bürgermeister der Stadtgemeinde Hartberg: „ Wir freuen uns sehr und sind stolz, dass das österreichweit 7.000ste E-Fahrzeug der Post bei uns in Hartberg zum Einsatz kommt. Die Investition der Post in eine moderne, CO2-freie Zustellung ist ein starkes Zeichen für unsere Region. Hartberg wird nun komplett mit E-Fahrzeugen zugestellt, das ist gelebter Klimaschutz und ein großer Gewinn für die Lebensqualität in unserer Stadt. “

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „ 7.000 E-Fahrzeuge sind eine starke Ansage und zeigen, dass unsere CO2-freie Zustellung auf der letzten Meile längst in ganz Österreich angekommen ist. Unsere E-Fahrzeuge bewähren sich in der Stadt genauso wie auf dem Land. Das 7.000ste fährt künftig von Hartberg aus und zeigt damit ganz konkret, dass E-Mobilität auch im ländlichen Raum zuverlässig funktioniert. “

Neuer Fiat E-Scudo für die Post-Zustellung

Beim 7.000sten E-Fahrzeug der Post handelt es sich um einen neuen Fiat E-Scudo. Der elektrische Kastenwagen ist mit einer 75-kWh-Batterie ausgestattet und hat eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern nach WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Der Laderaum verfügt über ein Ladevolumen von 6,6 Kubikmetern. Die Ausstattungsvariante der Post verfügt außerdem über eine Klimaanlage, eine Sitzheizung, ein beheizbares Lenkrad, eine Rückfahrkamera mit Parksensoren sowie eine verstärkte Laderaumbeleuchtung mit LEDs.

Smarte Ladelösungen: charge@home, Vehicle-to-Grid und Photovoltaik

Die Österreichische Post schafft pro Jahr nicht nur rund 1.000 zusätzliche E-Fahrzeuge an, sondern investiert auch kontinuierlich in intelligente Ladelösungen und den Ausbau ihrer Photovoltaikkapazitäten.

Neben der Aufladung in Logistikzentren oder Zustellbasen nutzen mittlerweile rund 660 Zusteller*innen die Möglichkeit, mit ihrem E-Fahrzeug nach Dienstende nach Hause zu fahren und es dort über Nacht zu laden. Die Post stellt ihnen dafür ein entsprechendes Ladekabel zur Verfügung, das die Ladevorgänge aufzeichnet und zur Abrechnung an das Unternehmen übermittelt. Der geladene Strom wird bei der nächsten Gehaltsabrechnung automatisch rückvergütet. Voraussetzung dafür ist ein Stromtarif, der erneuerbare Energien aus Österreich garantiert.

Der Großteil der E-Flotte wird weiterhin über die Ladeinfrastruktur der Post geladen. An rund 200 Standorten, darunter Zustellbasen und Logistikzentren, sind insgesamt 4.800 Ladepunkte in Betrieb. Seit diesem Jahr kommt mit dem eHub zudem ein innovativer Batteriespeicher als Energiepuffer zum Einsatz, der das Laden von Elektrofahrzeugen auch an Standorten mit begrenzter Netzanschlussleistung ermöglicht. Ergänzt wird die Ladeinfrastruktur durch österreichweit mittlerweile knapp 40 Standorte mit Photovoltaikanlagen, die zusammen eine Leistung von rund 20 Megawatt peak (MWp) erreichen. Der Anteil der Eigenversorgung mit Strom aus den Photovoltaikanlagen der Post beläuft sich damit bilanziell auf etwa 20 Prozent. Zugekauft wird ausschließlich Strom aus österreichischen erneuerbaren Energiequellen.

In einem Pilotprojekt testet die Post zudem das bidirektionale Laden (Vehicle-to-Grid, V2G). Dabei können E-Fahrzeuge nicht nur geladen werden, sondern Strom auch zwischenspeichern und wieder ins Netz abgeben.

Fakten auf einen Blick

(Stand: November 2026)