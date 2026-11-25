Innsbruck (OTS) -

MCI | Die Unternehmerische Hochschule® wurde erneut mit dem FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education“® ausgezeichnet. Mit Beschluss der FIBAA-Akkreditierungs- und Zertifizierungskommission vom 19. Juni 2026 erhält das MCI die Zertifizierung in der Qualitätskategorie „Advanced“ und bestätigt damit seine hohen Standards in der digitalen und kompetenzorientierten Lehre.

Im Rahmen eines mehrstufigen Peer-Review-Verfahrens erfüllte das MCI sämtliche Qualitätsanforderungen; mehr als die Hälfte der geprüften Kriterien wurde sogar übertroffen. Bewertet wurden insbesondere Digitalisierungsstrategie, Qualifizierung des Personals, technische Infrastruktur, didaktisches Design und Qualitätssicherung.

Hohe Standards für digitale Lehr- und Lernformate

Digitalisierung ist am MCI seit vielen Jahren fest in Studium, Lehre und Hochschulentwicklung verankert. Digitale und hybride Formate ergänzen die Präsenzlehre und ermöglichen innovative, flexible und interaktive Lernsettings. Moderne technische Infrastruktur, kontinuierliche Weiterbildung der Lehrenden und eine konsequente Qualitätssicherung sind wesentliche Voraussetzungen dafür.

Das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education“® fokussiert genau diese Bereiche. Die Zertifizierung erfolgt in einem mehrstufigen Peer-Review-Verfahren durch ein unabhängiges Gutachter:innenteam mit ausgewiesener Expertise in digitaler Lehre und schafft Transparenz und Orientierung für Studierende, Lehrende, Hochschulen und Arbeitgeber.

Pionierrolle seit der Erstzertifizierung 2021

Bereits 2021 gehörte das MCI zu den ersten Hochschulen, die mit dem damals neu entwickelten Qualitätssiegel ausgezeichnet wurden. Die nun erfolgte Re-Zertifizierung unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Lehre an der Unternehmerischen Hochschule®. Flexible Studienmodelle, digitale Lernplattformen und innovative didaktische Konzepte unterstützen Studierende dabei, Studium, Beruf und persönliche Lebenssituationen bestmöglich zu vereinbaren und zugleich wichtige Zukunftskompetenzen zu erwerben.

Statements

Andreas Altmann, Rektor:

„Digitale Exzellenz bedeutet für uns weit mehr als den Einsatz moderner Technologien. Entscheidend ist, digitale Möglichkeiten didaktisch sinnvoll zu nutzen und so hochwertige, interaktive und flexible Lernangebote zu schaffen. Die erneute Auszeichnung durch die FIBAA bestätigt unseren Weg und ist Ansporn, die digitale Lehre am MCI laufend weiterzuentwickeln.“

Brigitte Auer, Leiterin Qualitätsmanagement, Personalentwicklung & Recruiting:

„Externe Qualitätssicherungsverfahren machen Stärken sichtbar und zeigen Entwicklungsfelder auf. Dass wir sämtliche Anforderungen erfüllen und mehr als die Hälfte übertreffen, bestätigt die Qualität unserer Strukturen und Prozesse und ist vor allem auf das große Engagement unserer Lehrenden und Mitarbeiter:innen zurückzuführen.“

Peter J. Mirski, Leiter IT-Services und Head of Department Management, Communication & IT:

„Das MCI setzt in der Online-Lehre seit vielen Jahren konsequent auf Open-Source-Produkte. Die FIBAA-Zertifizierung bestätigt diesen Weg und die Qualität unserer digitalen Lehrangebote.“