Wien (OTS) -

Als starkes und weithin sichtbares Zeichen wurden zum Start des Aktionszeitraums „16 Tage gegen Gewalt“ von 25.11. bis 10.12. am Rathaus die Fahnen der Menschenrechtsorganisationen „Terre des Femmes“, „Orange the World“ und „White-Ribbon“ gehisst. Ziel von „Terre des Femmes“ ist es, dass Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt gleichberechtigt, selbstbestimmt, frei und selbstverständlich ohne Gewalt leben können. Die White Ribbon-Kampagne ruft Männer dazu auf, sich aktiv und solidarisch gegen geschlechtsspezifische Gewalt einzusetzen. Gewalt an Frauen ist nicht hinnehmbar. Gewaltschutz geht uns alle an!

„Gewalt an Frauen hat in Wien keinen Platz – egal in welcher Form, egal an welchem Ort, egal von wem! Es ist schlichtweg inakzeptabel, wenn eine Frau durch einen Mann Gewalt erleidet. Deshalb ist es unsere Verpflichtung aufzustehen, für die Opfer da zu sein und sie zu unterstützen. Gleichzeitig ist es unsere gesellschaftliche Aufgabe Haltung zu zeigen, die Täter als solche auch zu benennen und in die Verantwortung zu nehmen. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen vereint uns in Wien, über alle Parteigrenzen hinausgehend. Unser dichtes Wiener Gewaltschutznetz hilft und wirkt. Aber es muss auch in Anspruch genommen werden. Deswegen gilt es, die Möglichkeiten, die Frauen in Gefahr zur Verfügung stehen, möglichst allen Menschen aufzuzeigen und niederschwellig nahe zu bringen. Aufklärung, Prävention und Solidarität sind unsere stärksten Mittel im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Wien unterstützt umfassend und bietet alle Möglichkeiten auf ein selbstbestimmtes Leben ohne gewalterfüllter Abhängigkeiten. Denn in Wien wird niemand zurückgelassen!“, so Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

NEOS Wien Frauensprecherin Dolores Peneder: „Nur durch ein umfassendes Gesamtkonzept das Prävention, Selbstbestimmung - nach dem Prinzip Nur ja heißt ja - sowie Schutz und Unterstützung von Betroffenen erfasst, können wir Gewalt gegen Frauen langfristig bekämpfen. Besonderer Dank gilt all jenen Frauen, die den Mut finden, mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen. Ihre Stärke zeigt nicht nur Missstände auf, sondern gibt auch anderen Frauen Kraft, entschlossen gegen erfahrende Gewalt vorzugehen.“

Notrufnummern sind immer erreichbar!

Wichtig ist: Wer Gewalt wahrnimmt oder von Gewalt betroffen ist: Die Polizei rufen! Der Polizei-Notruf ist unter 133 erreichbar. Sowohl der 24-Stunden Frauennotruf 01 71 71 9, als auch der Frauenhaus Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser 05 77 22 sind rund um die Uhr besetzt. In Krisen und Notsituationen sind die Wiener Frauenhäuser wie immer für von Gewalt Betroffene da.

Zahlen zu Gewaltkriminalität gegen Frauen in Wien

Insgesamt kam es 2025 zu 7206 Anzeigen aufgrund von Gewalt in der Privatsphäre. Am häufigsten kam es zu Anzeigen aufgrund von Körperverletzungen, 2025 insgesamt 4039 Mal. 1362 Anzeigen wurden aufgrund gefährlicher Drohungen gelegt, 531 wegen fortgesetzter Gewaltausübung.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 3621 Betretungs- und Annäherungsverbote von der Wiener Polizei ausgesprochen.

Im Jahr 2025 gab es in Wien 10 Morde an Frauen (Zahlen: Polizeiliche Kriminalstatistik für Wien im Jahr 2025). 2026 wurden bislang 4 Frauen Opfer eines Tötungsdelikts.

24-Stunden Frauennotruf: 9.335 Beratungskontakte im Jahr 2025

Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist seit 1996 eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene, besteht also seit mittlerweile 30 Jahren.

Im Jahr 2025 verzeichnete das Angebot insgesamt 9.335 Beratungskontakte, davon waren 3.400 Erstkontakte. Durchschnittlich gab es 26 Beratungskontakte pro Tag. Die meisten Kontakte (62 Prozent) erfolgten telefonisch, 32 Prozent per E-Mail und sechs Prozent in Form von persönlichen Terminberatungen.

Die häufigsten Gründe für Erstkontakte waren psychische Gewalt (41 Prozent), körperliche Gewalt (36 Prozent) und sexualisierte Gewalt (19 Prozent). In drei Prozent der Fälle ging es um K.O.-Mittel-Verdachtsfälle. Besonders alarmierend: In 95,1 Prozent der Fälle kam die Gewalt aus dem sozialen Nahbereich – am häufigsten durch aktuelle Beziehungspartner (39,9 Prozent). 94 Prozent der Täter*innen waren männlich.

Die Beratung zu sexualisierter Gewalt ist jene, die die meisten Ressourcen benötigt und bleibt damit die Kernkompetenz des 24-Stunden Frauennotrufs. Im länger andauernden Beratungskontext entfielen 49 Prozent der Fälle auf sexualisierte Gewalt, gefolgt von psychischer Gewalt (24 Prozent) und körperlicher Gewalt (22 Prozent).

Professionelle Hilfe und Prävention

Das zehnköpfige Team des 24-Stunden Frauennotrufs besteht aus klinischen Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Juristinnen. Neben der Beratung von Betroffenen bietet das Team auch Prozessbegleitung sowie die Begleitung zu Polizei und Gericht an. Darüber hinaus gibt es fachliches Coaching für Gesundheits- und Bildungspersonal sowie Vorträge, Workshops und Schulungen

Der 24-Stunden Frauennotruf ist Anlaufstelle für alle Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die von sexualisierter, körperlicher und/oder psychischer Gewalt betroffen sind oder Gewalt in der Vergangenheit erfahren haben – egal wie lange die Gewalterfahrung zurückliegt. Das Frauennotruf-Team ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar: 01 71 71 9, mailto:[email protected]; http://www.frauennotruf.wien.at

760 Frauen und 653 Kinder fanden 2025 Schutz in den Wiener Frauenhäusern

Im Jahr 2025 fanden 760 Frauen und 653 Kinder in den Wiener Frauenhäusern Zuflucht und Schutz. (Zahlen: Verein Wiener Frauenhäuser).

Die Wiener Frauenhäuser bieten an fünf Standorten 228 Plätze für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, sowie 54 Plätze in so genannten Übergangswohnungen. Eines der fünf Frauenhäuser legt seit Jänner 2022 den Schwerpunkt auf gewaltbetroffene junge Frauen von 16 bis 25 Jahren.

Der Frauenhaus-Notruf ist unter 05 77 22 rund um die Uhr erreichbar.

Für sonstige Anfragen ist die Beratungsstelle der Wiener Frauenhäuser untertags für ausführliche telefonische Beratungen erreichbar (01 512 38 39, http://www.frauenhaeuser-wien.at).

Die wichtigsten Nummern gegen Gewalt auf einen Blick:

Polizei-Notruf: 133

Euro-Notruf: 112

24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien: 01 71 71 9

Frauenhaus-Notruf: 05 77 22