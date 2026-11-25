Wien (OTS) -

Die Mitglieder des Dachverbands der österreichischen Internetwirtschaft haben Florian Parnigoni am 12.11. zum neuen ISPA-Präsidenten gewählt. Im folgenden Interview spricht er über seinen beruflichen Werdegang, die Herausforderungen für die Branche und die Schwerpunkte in seiner Amtszeit.

ISPA: Vorweg, herzlichen Glückwunsch zur Wahl als neuer ISPA-Präsident. Du warst die letzten Jahre bereits im Vorstand, aber wie siehst du deine jetzige neue Aufgabe im Amt?

Florian Parnigoni: „Ich sehe mich in meiner Rolle den Mitgliedern und der Branche verpflichtet. Mein zentraler Auftrag ist es, ihre Meinungen und Positionen zu sammeln und in prägnanter Form an die entsprechenden Stakeholder:innen in Wirtschaft und Politik zu kommunizieren. Ich will aber auch wissen, wie die ISPA ihre Mitglieder noch besser unterstützen kann, und mich für faire Marktverhältnisse sowie ein offenes und pluralistisches Internet einsetzen. Gemeinsam mit unserem Generalsekretär Stefan Ebenberger werde ich die bestehenden Kontakte intensiv pflegen und neue Partner:innen für die ISPA interessieren.“

Welche Erfahrungen aus deiner bisherigen Karriere bringst du für das Amt mit und wo siehst du deine Stärken für diese Rolle?

„Ich bin seit 1997 in der Internetwirtschaft tätig und bringe viel Erfahrung für den Telekommunikations- und IT-Bereich mit. Ich habe die spusu vom kleinen Unternehmen bis zum mittelständischen Betrieb in allen Facetten begleitet und als langjähriger COO und Prokurist ein gutes Gespür für die Gesetzwerdung und Regulierung entwickelt. Darüber hinaus bin ich seit 2020 im ISPA-Vorstand tätig, zuletzt als Kassier, und habe die Arbeitsgruppe Security geleitet. Meine Stärken sind also meine jahrelange Erfahrung in der Telekommunikationsbranche sowie mein technisches und wirtschaftliches Know-how.“

Welche Themen willst du im nächsten Jahr als Präsident der ISPA vorrangig vorantreiben und wo siehst du aktuell Handlungsbedarf für die ISPA?

„Die ISPA hat sich in den letzten Jahren bereits zunehmend mit europäischen Rechtsakten auseinandergesetzt. Angesichts der geopolitischen Entwicklungen und Herausforderungen für die Branche möchte ich einen noch größeren Fokus auf Partnerschaften, Rechtsakte und Potentiale auf europäischer Ebene setzen. Die Umsetzung des Digital Networks Act sowie des Cyber Security Acts sind mir dabei besonders wichtig. Aber auch auf österreichische Ebene wird die ISPA weiter an den laufenden Gesetzesvorhaben wie der Novelle des Telekommunikationsgesetzes vehement mitwirken und stets ein besonderes Augenmerk auf Grundrechte und Rechtssicherheit legen. Kurz gesagt: Überall dort wo neue Verpflichtungen und Belastungen für den Telekommunikationssektor und die Internetwirtschaft auftreten, wird die ISPA die Interessen ihrer Mitglieder verteidigen. Außerdem freue ich mich das zivilgesellschaftliche Engagement der ISPA mit der Initiative Saferinternet weiter fortzuführen und somit Schüler:innen sowie Pädagog:innen mit Workshops, Broschüren und Lernmaterialien zu unterstützen.“

Wie wird sich die Digitalbranche in den nächsten fünf Jahren entwickeln?

„Künstliche Intelligenz wird in den nächsten fünf Jahren zum Alltag in unseren Geschäftsabläufen und Sicherheitsarchitekturen. Entscheidend ist, dass wir sie verantwortungsvoll einsetzen und klar regeln. Parallel dazu wird die digitale Souveränität zur zentralen Frage für Europa. Wir dürfen uns nicht in eine einseitige Abhängigkeit von außereuropäischen Cloud-Diensten begeben. Europa wird sich in diesem Umfeld nicht durch einen einzelnen dominanten Akteur auszeichnen, sondern durch Stärke in der Kooperation und im ausgewogenen Wettbewerb untereinander. Gleichzeitig aber wird es keine Insellösungen geben, sondern ist die Zusammenarbeit mit unseren Partnern außerhalb Europas entscheidend. Darüber hinaus werden Themen wie etwa der Ausbau von Kapazitäten und Infrastruktur bis hin zu Plattformenregulierung & Co die Branche intensiv beschäftigen.“

Und welche Veränderungen wird es in der Zukunft speziell für die Telekommunikationsbranche geben?

„Die EU-Kommission wird weiterhin aktiv sein und tiefgreifende Änderungen für unsere Branche festlegen. EU-weite Regelungen für Netze, Dienste und Frequenzen, auch für Satellitenfrequenzen, werden nationale Genehmigungen und Wettbewerbsaufsichten in Frage stellen. Die Telekommunikationsbranche wird in den kommenden Jahren auch einen Wechsel von alten Kupferleitungen zu modernen Glasfasernetzen erleben. Damit die Errichtung der Infrastruktur zügig vorangetrieben werden kann, wird sich die ISPA weiterhin für Rechtssicherheit, Verfügbarkeit von Netzkapazitäten, die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und fairen Wettbewerb einsetzen.“

Die ISPA hat sich stets für die Grundrechte aller Internetnutzer:innen eingesetzt. Wie wird der Verband dieses Engagement künftig gestalten?

„Netzneutralität, ein faires Internet, der Grundrechtsschutz und insbesondere der Schutz personenbezogener Daten bleiben für die ISPA zentrale Anliegen. Bei der Messenger-Überwachung haben wir gezeigt, dass wir kritisch, aber konstruktiv auftreten, denn Grundrechte stehen nicht zur Disposition. In den kommenden Jahren gewinnen zwei Herausforderungen an Gewicht: Cybersicherheitsbedrohungen durch organisierte Akteure und die Gefahren für Minderjährige im Netz. Unser Ziel in diesem Zusammenhang ist ein Ausgleich zwischen Grundrechtsschutz und wirksamer Bekämpfung krimineller Handlungen. Die ISPA versteht die Herausforderungen für die Strafverfolgungsbehörden und den Wunsch nach mehr Befugnissen, der Schutz der Grundrechte muss aber auch stets Priorität haben. Deshalb suchen wir den konstruktiven Dialog und setzen auf Zusammenarbeit statt auf Konfrontation.“

Die Politik diskutiert zunehmend neue Abgabenmodelle für die Branche und Konsument:innen. Wie soll sich die ISPA hier positionieren und gegenüber der Politik auftreten?

„Unsere Branche hat in den letzten Jahren stets inflationsdämpfend gewirkt. Genau diese Branche zur Kasse zu bitten ist nicht nur absurd, sondern schlecht für den Standort und die laufenden Investitionen in die Netze. Neue Steuern durch die Hintertür wirken sich unweigerlich negativ auf die heimische Wirtschaft, Innovationskraft und die digitale Zukunft aus. Vor allem Belastungen, die rückwirkend erhoben werden, sind strikt abzulehnen. Diese Standpunkte werden wir den politischen Vertreter:innen auch weiter so kommunizieren.“

Abschließend: Nächstes Jahr feiert die ISPA ihr 30-jähriges Bestehen. Wie würde die Internetbranche in Österreich ohne den Verein dastehen? Und was wünscht du der ISPA für die nächsten 30 Jahre?

„Als die ISPA 1997 gegründet wurde haben ihre Mitglieder ein großes Maß an Weitblick bewiesen. Denn der Verein engagiert sich seit jeher in vielen Bereichen, etwa für faire Marktbedingungen, ein offenes Internet, das Miteinander von Betreibern unterschiedlicher Größe, den Ausgleich zwischen Strafverfolgung und Grundrechten sowie Aufgaben der Medienkompetenz. Ich wünsche der ISPA, dass sie auch in den nächsten 30 Jahren dieselbe große Relevanz für ihre Mitgliedsunternehmen hat, weil sie weiterhin das Sprachrohr für die Interessen und Anliegen der Branche ist.“

Über die ISPA

Die ISPA – Internet Service Providers Austria ist der Verband der österreichischen Internetwirtschaft. Sie wurde 1997 als eingetragener Verein gegründet und vertritt rund 220 Mitglieder aus den Bereichen Access, Content und Service u.a. gegenüber Politik und Verwaltung und anderen Gremien. Ziel der ISPA ist die Förderung des Internets sowie die Kommunikation der Marktteilnehmer untereinander.

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