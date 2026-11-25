- 25.11.2026, 09:20:32
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10 Jahre EasyPark in Österreich: Vom digitalen Parkschein zum Laden per App
- EasyPark, Teil von Arrive, feiert zehn Jahre in Österreich und zugleich das 25-jährige Jubiläum seit der Gründung in Skandinavien
- EasyPark-App wurde seit dem Start 2016 stetig weiterentwickelt: vom digitalen Parkscheinersatz zu einem breiten Serviceanbieter rund ums Parken
- Ab sofort können Nutzer:innen mit EV-Charging über eine App parken und laden
Als EasyPark im November 2016 in Österreich startete, stand zunächst eine Funktion im Mittelpunkt der EasyPark-App: die flexible und mobile Bezahlung der Parkgebühr. Statt einen Papierparkschein zu lösen, konnten Autofahrer:innen ihre Parkzeit über die Smartphone-App starten und beenden. Zehn Jahre später ist EasyPark in rund 150 österreichischen Städten und Gemeinden verfügbar und zählt rund 1,5 Millionen registrierte Kund:innen. 2024 übernahm EasyPark zudem Handyparken außerhalb von Wien. Seit dem Österreich-Start von EasyPark, das zur globalen Mobilitätsplattform Arrive gehört, ist die App um eine ganze Reihe von Features erweitert worden – beispielsweise das Parken in Garagen mit automatischer Kennzeichenerkennung oder die erweiterten Zahlungsfunktionen über mobile Wallets oder Klarna.
“Vor zehn Jahren bestand die Herausforderung darin, EasyPark in alle österreichischen Städte zu bringen. Heute geht es eher darum, digitales Parken auch abseits der städtischen Kurzparkzonen verfügbar zu machen – etwa in Parkgaragen”, sagt Markus Heingärtner, Geschäftsführer von EasyPark Österreich.
Jetzt neu: Parken und Laden in einer einzigen App
Auf Österreichs Straßen sind mittlerweile mehr als 300.000 Elektroautos unterwegs, Tendenz steigend.[1] Damit verändert sich auch der Nutzen des Parkens selbst: Die Parkdauer wird immer häufiger auch zum Laden genutzt. Mit EV-Charging trägt EasyPark dieser Entwicklung Rechnung und erweitert die App erstmals um das Laden von Elektrofahrzeugen. EasyPark verbindet seit Kurzem mit EV-Charging Parken und Laden in derselben App. Heingärtner kommentiert die Innovation: „EV-Charging ist für uns ein logischer nächster Schritt, um unseren Kundinnen und Kunden ein umfassendes Serviceportfolio in einer einzigen App zu bieten.“
An 11.732 Ladepunkten in ganz Österreich können Nutzer:innen eine Ladestation finden, einen verfügbaren Anschluss auswählen und den Ladevorgang über die EasyPark-App starten und bezahlen.
Zwei Vorgänge, eine App: So funktioniert es
Wer sein Elektroauto laden möchte, benötigt dafür häufig eine eigene App. EasyPark führt nun beide Vorgänge in einer Anwendung zusammen. Verfügbare Ladestationen werden direkt in der Kartenansicht angezeigt und sind mit einem grünen Blitzsymbol gekennzeichnet. Nutzer:innen wählen die gewünschte Ladestation und einen verfügbaren Anschluss, verbinden ihr Fahrzeug und starten anschließend den Ladevorgang über die App. Der Parkvorgang selbst kann parallel gestartet werden. Wird das Laden beendet, läuft der Parkvorgang unabhängig davon weiter.
EasyPark wird international 25 Jahre alt
Das österreichische Jubiläum fällt mit einem zweiten Jahrestag zusammen: Vor 25 Jahren, am 25. November 2001, begann die Geschichte von EasyPark in Skandinavien. Der anfängliche Bezahldienst basierte noch auf SMS, bevor das System schrittweise auf eine mobile App umgestellt wurde. Heute ist EasyPark Teil von Arrive, der globalen Mobilitätsplattform, die in mehr als 90 Ländern und mehr als 20.000 Städten aktiv ist. Arrive vereint die Marken wie EasyPark (Parken), Flowbird (Verkehrslösungen für den öffentlichen Personennahverkehr) und Parkopedia (Parkplatzdienstleister) und bietet Städten und Autofahrer:innen intelligente Mobilitätslösungen.
[1] OLÉ, Elektromobilität in Österreich. Stand September 2026
Über EasyPark, Teil der globalen Mobilitätsplattform Arrive
Als Teil der globalen Mobilitätsplattform Arrive ist EasyPark der führende Anbieter von intelligenten Park- und Mobilitätslösungen in Europa. EasyPark deckt mehr als 60.000 Parkzonen in über 20 Ländern ab und vereinfacht das Parken, Laden und die Mobilität weltweit. In enger Zusammenarbeit mit Städten treibt EasyPark die Digitalisierung voran und nutzt datengestützte Erkenntnisse und intelligente Lösungen, um Städte lebenswerter zu machen. Besuchen Sie easypark.com/de-at für aktuelle Neuigkeiten und Informationen. Für Neuigkeiten über Arrive besuchen Sie arrive.com.
Rückfragen & Kontakt
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Alexander Kleedorfer
Telefon: +43 660 755 8269
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.easypark.com/de-at/easypark-blog
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