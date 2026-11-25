Graz (OTS) -

Der Advent ist im Handel die wohl stressigste Zeit des Jahres. Lange Samstage, Arbeit am Feiertag und Überstunden gehören dazu. Wenn Mitarbeiter:innen abends länger arbeiten, haben sie Anspruch auf Zuschläge. Die Arbeiterkammer hat die wichtigsten Beispiele für den Handel übersichtlich zusammengefasst.

Spätestens mit dem ersten Adventwochenende wird es für die Angestellten im Handel richtig hektisch: In allen Branchen gibt es aber absolute Höchstgrenzen, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Ist das Maximum bereits geleistet, dürfen Chef:innen nicht noch mehr Arbeit anordnen. Wie hoch diese Grenzen sind, hängt vom Gesetz, vom Kollektivvertrag oder von der Betriebsvereinbarung ab.

Zuschläge während erweiterter Öffnungszeiten

Als erweiterte Öffnungszeiten im Handel gelten Montag bis Freitag die Zeit von 18:30 bis 21 Uhr sowie am Samstag die Zeit von 13 bis 18 Uhr. "Wer in diesen Zeiten arbeitet, hat zusätzlich Anspruch auf eine Zeitgutschrift, wobei diese grundsätzlich in Freizeit zu verbrauchen ist", so AK-Rechtsreferent Stefan Jäger. Günstigere Vereinbarungen sind in Betriebsvereinbarungen und Einzelvereinbarungen möglich. "Auch Lehrlinge bzw. Jugendliche haben Anspruch auf diese Zuschläge", erklärt Kerstin Schiller von der AK-Jugend- und Lehrausbildungsabteilung.

Der Advent im Handel

Die allgemeine Regel, dass jeder zweite Samstag frei sein sollte, gilt in der Adventzeit nicht. Beschäftigte können also an allen vier Einkaufssamstagen vor Weihnachten eingesetzt werden. Wie viel Geld es für die Arbeit an diesen Samstagen gibt, hängt davon ab, wie die Arbeitszeit an den übrigen Samstagen im Jahr geregelt war. Am Weihnachts- und Silvestertag muss um 13 bzw. um 17 Uhr Schluss sein. Wenn nicht, muss die Arbeit mit einem Zuschlag entlohnt werden.

Sonderfall 8. Dezember

Gerade der 8. Dezember wirft immer wieder Fragen auf. Wenn am Feiertag gearbeitet wird, gibt es neben der zusätzlichen Bezahlung auch Ersatzfreizeit: Für Arbeit bis zu vier Stunden gibt es vier Stunden Zeitausgleich, bei Arbeit über vier Stunden gibt es acht Stunden Zeitausgleich. Fällt der 8. Dezember auf einen Samstag, zählt er nicht als Einkaufssamstag, sondern es gilt die Feiertagsregelung.