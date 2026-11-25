Wien (OTS) -

Zum heutigen Auftakt der internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ fordern die Wiener FPÖ-Stadträtin Ulli Nittmann, Frauensprecherin, LAbg. Lisa Frühmesser-Götschober und die Obfrau der Freiheitlichen Frauen, LAbg. Angela Schütz, konkrete Maßnahmen statt symbolischer Kampagnen. Mehr als eine Million Frauen zwischen 18 und 74 Jahren in Österreich haben bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt.

„Gewalt gegen Frauen muss konsequent bekämpft werden, unabhängig von Herkunft, Religion oder Kultur des Täters. Zwangsheirat und weibliche Genitalverstümmelung haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Kulturelle oder religiöse Traditionen dürfen niemals als Rechtfertigung für Gewalt an Frauen und Mädchen herangezogen werden. Hier darf es kein Wegschauen oder falschverstandene Toleranz geben“, betont Nittmann.

„Fahnen, orange beleuchtete Gebäude und schöne Worte sind zu wenig. Entscheidend ist, ob Frauen tatsächlich geschützt werden, wenn sie Hilfe brauchen. Frauenhäuser, Beratungsstellen und Schutzunterkünfte müssen ausreichend finanziert sein – Gewaltschutz darf niemals von der jeweiligen Budgetlage abhängen. Auch digitale Gewalt nimmt erschreckende Ausmaße an: Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Frauen brauchen Schutz, Unterstützung und Sicherheit an 365 Tagen im Jahr – nicht nur während 16 Tagen“, fordert Frühmesser-Götschober.

„Frauen müssen sich in Wien sicher bewegen können, ohne Plätze meiden oder früher nach Hause gehen zu müssen. Wir fordern Nacht-Taxigutscheine für Frauen und eine wissenschaftliche Dunkelfeldstudie, um das tatsächliche Ausmaß der Gewalt sichtbar zu machen“, so Schütz abschließend.