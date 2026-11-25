Wien (OTS) -

Ein wichtiger Radwegelückenschluss für Meidling: mit kosteneffizienten Mitteln wird aus einem bisher aufgemalten Radstreifen in der Eibesbrunnergasse in Zukunft ein sicherer Radweg. Das Projekt reiht sich damit in die bereits umgesetzten Radwegprojekte in Leichtbauweise ein, die die Stadt Wien in den vergangenen Monaten umgesetzt hat: Nach der Leopold-Ferstl-Gasse, der Oberen Donaustraße und der Althanstraße wird noch heuer mit der Errichtung eines Zwei-Richtungs-Radweges in der Eibesbrunnergasse begonnen. Das spart Geld und sorgt gleichzeitig für deutlich mehr Sicherheit und Komfort für Radfahrende, das Projekt wurde gestern im Mobilitätsausschuss beschlossen.

„Ein gutes Radwegenetz lebt von sicheren und durchgängigen Verbindungen. Mit dem neuen Radweg in der Eibesbrunnergasse schließen wir eine wichtige Lücke im Radwegenetz und machen das Radfahren entlang der historischen Baumallee rund um das Meidlinger Bahnhofsviertel ein gutes Stück angenehmer. Wir wollen auch in finanziell herausfordernden Zeiten beim Radwegeausbau nicht auf die Bremse steigen. Die Leichtbauweise macht es möglich kostengünstig sichere Radwege zu schaffen und wichtige Lücken im Netz zu schließen.“ so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

„Mehr sichere Radinfrastruktur muss nicht teuer sein. Gerade in Zeiten der Budgetsanierung ist es uns wichtig, wie hier in Meidling auf eine sparsame Bauweise zu setzen und trotzdem beim Radwegeausbau ordentlich Meter zu machen. Denn je mehr Wiener*innen auf ihren täglichen Wegen sichere Radrouten vorfinden, desto attraktiver wird das Rad für den Alltag und die Freizeit. Das hilft auch dem Klima und der Gesundheit.“, so Mobilitätssprecherin NEOS Wien Angelika Pipal-Leixner.

Mehr Sicherheit und bessere Verbindungen in Meidling

Zwischen Wienerbergstraße und Kerschensteinergasse waren Radfahrende auf der Eibesbrunnergasse bisher auf zwei schmalen Mehrzweckstreifen direkt neben dem PKW-Verkehr unterwegs. Das ändert sich jetzt: Mit dem neuen Radweg in Leichtbauweise wird diese Lücke geschlossen und ein Anschluss an die bereits komfortablen Zwei-Richtungs-Radwege in der Unter-Meidlinger-Straße und der restlichen Eibesbrunnergasse geschaffen.

Etwa hüfthohe Betonleitwände trennen den Radverkehr effizient vom Mischverkehr und ermöglichen ein sicheres Vorankommen auf zwei Rädern. Besonders für Eltern mit Kindern wird so die notwendige Sicherheit gegeben, die es braucht, um sorgenfrei unterwegs zu sein.

Damit ausreichend Platz für den neuen Radweg entsteht, wird die Bushaltestelle der Linie 63a Richtung Am Rosenhügel ums Eck in die Wienerbergstraße verlegt, wo bereits die Linien 7a, 15a und N62 halten. Das bringt gleich zwei Vorteile - mehr Platz für den Radverkehr und kürzere Umsteigewege für die Fahrgäste.

Leopold-Ferstl-Gasse: Komfortable Verbindung zum Bahnhof Floridsdorf

Radwege in Leichtbauweise haben sich in Wien bereits mehrfach bewährt. Schon 2025 wurden am Neubaugürtel und auf der Nordbergbrücke kostengünstig sicherere Radwege geschaffen. Im Frühling 2026 folgte die Leopold-Ferstl-Gasse in Floridsdorf, wo auf einer Länge von insgesamt 115 Metern ein komfortabler Zwei-Richtungs-Radweg entstand, der die Verbindung von der Floridsdorfer Hauptstraße zum Bahnhof Floridsdorf wesentlich verbesserte. Zum Einsatz kamen 25 Zentimeter breite Gummi-Schwellen, die den Radweg baulich von den angrenzen Fahrstreifen trennen.

Obere Donaustraße: Lückenschluss mit extra Sicherheit

Ein weiterer Lückenschluss folgte im August 2026 in der Oberen Donaustraße zwischen Rembrandtstraße und Scholzgasse. Der neue, rund 400 Meter lange Zwei-Richtungs-Radweg in der Oberen Donaustraße schließt eine wichtige Lücke entlang des Donaukanalradwegs zwischen 2. und 20. Bezirk und bindet die neuen Wohngebäude im Gebiet optimal an das Hauptradverkehrsnetz an.

Zum Einsatz kamen hier besonders bauliche Elemente für eine innovative und kosteneffiziente Leichtbauweise: Der Radweg auf Straßenniveau wurde durch neue Grünflächen sowie Pkw- und Radabstellflächen vom Kfz-Verkehr getrennt.

Althanstraße: Synergieeffekte mit Wiener Linien

Und auch in der Althanstraße entsteht aktuell vom Franz-Josef-Bahnhof bis zum Universitätszentrum Althanstraße ein rund 400 Meter langer Ein-Richtungs-Radweg in Leichtbauweise. Um Synergien zu nutzen, wird die bauliche Umsetzung mit der Gleissanierung der Wiener Linien koordiniert umgesetzt. Die Wiener Linien haben im Herbst 2026 mit der Gleissanierung begonnen, um eine gut funktionierende Schieneninfrastruktur zu gewährleisten. Im Anschluss starten die Bauarbeiten für den neuen Radweg, der bis Juli 2027 fertiggestellt sein wird.

Stadt Wien setzt auf innovative, kostengünstige und sichere Lösungen für Lückenschlüsse

Die Radwegoffensive hat in den vergangenen Jahren in Wien ordentlich Kilometer gemacht, um genau zu sein bereits mehr als 100 Kilometer im Hauptradwegenetz. Heuer und auch 2027 wird auf weitere Lückenschlüsse und, wo immer es geht, auf Leichtbauweisen gesetzt. Auf unterschiedliche Arten kann durch die Leichtbauweise die Abtrennung zwischen Radweg und motorisiertem Verkehr ausgestaltet werden - klar ist, dass die Sicherheit der Radfahrenden gewährleistet ist.

Wien baut das Radwegenetz 2026 konsequent weiter aus

Im sechsten Jahr in Folge setzt die Stadt Wien ihre Radweg-Offensive fort: Mit 33 neuen Projekten und rund 12,5 Kilometern neuer Radverkehrsinfrastruktur wird das Hauptradwegenetz auch 2026 konsequent ausgebaut. Der besondere Fokus liegt heuer auf der Weiterführung großer Radachsen und auf Lückenschlüssen.

Alle Infos zu den Radwegeprojekten inklusive interaktiver Karte zu allen Projekten auf fahrradwien.at