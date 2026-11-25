Wien (OTS) -

Am Montag, 30. November 2026, übernehmen Schüler:innen die Regler: Zum 14. Mal gestalten sie beim österreichweiten Schulradiotag einen ganzen Sendetag der Freien Radios. Von 8:30 bis 17 Uhr läuft das Programm zeitgleich auf allen Frequenzen und Livestreams der 15 Freien Radios. So erreichen Beiträge, die an Schulen in den einzelnen Regionen entstehen, ein bundesweites Publikum. Koordiniert wird der Schulradiotag heuer von Freies Radio Innsbruck (FREIRAD). Moderationsteams aus drei Innsbrucker Schulen führen live aus dem FREIRAD-Studio durch den Tag.

Vielfalt aus 15 Sendegebieten

Jedes Freie Radio steuert eine 25-minütige Sendung bei, die gemeinsam mit Schulen aus der eigenen Region entsteht. Themenwahl, Recherche und Produktion liegen dabei überwiegend in den Händen der Jugendlichen. Das Spektrum reicht von Mitsprache und demokratischer Teilhabe über Natur- und Umweltschutz bis zu Märchen.

Das Programm macht neugierig: Die Kinder der Volksschule Gurk entführen um 10:30 Uhr in die Welt der Märchen (Radio AGORA), Schüler:innen des BG Gallus Bregenz fangen um 11:40 Uhr die Stimmung zum Social-Media-Verbot unter 14 ein (PROTON). In der MS Liezen erwacht um 13:15 Uhr die KI K.I.R.A. zum Leben und muss als neuer Mitschüler noch einiges lernen (Radio Freequenns). Um 15:50 Uhr erzählen Jugendliche aus St. Pölten, welche Rolle Rassismus und Antirassismus in ihrem Alltag spielen (Campus & City Radio St. Pölten). Zum Abschluss machen Schüler:innen aus Hall und Innsbruck um 16:20 Uhr die Mitbestimmung zum Thema (FREIRAD).

„Beim Schulradiotag hört Österreich, was junge Menschen bewegt, ungefiltert und in ihren eigenen Worten. Das ist Medien- und Demokratiebildung, die man nachhören kann“, sagt Helga Schwarzwald, Geschäftsführerin des Verbands Freier Rundfunk Österreich.

Medienbildung seit der Gründung

Der Schulradiotag ist nur eines von vielen Projekten, mit denen die Freien Radios Medienbildung betreiben. Seit ihrer Gründung ist das ein zentrales Anliegen, das sie aktiv vorantreiben. Damit zählen die Freien Radios zu den größten Akteuren der Medienbildung in Österreich. Allein 2025 verzeichneten sie gemeinsam mit den Community TVs 8.869 Teilnehmer:innen-Tage, 4.649 davon mit Schüler:innen an 298 Workshop-Tagen mit Schulen. Das Angebot reicht von eigenen Schulradiostudios und fixen Sendeplätzen für Schulklassen über Workshops bis zu Fortbildungen für Lehrer:innen. Der Schulradiotag selbst ging erstmals 2013 auf Sendung, seither sind rund 116 Stunden Programm entstanden.

Erfahrung für neue Schulfächer

Mit der geplanten Einführung der neuen Fächer „Medien und Demokratie“ sowie „Medien gestalten“ rückt die Medienbildung an Österreichs Schulen stärker in den Fokus. Die Freien Radios bringen dafür jahrzehntelange Praxis mit. „Freie Radios sind seit Jahren Lernorte für kritische Medienkompetenz. Diese Erfahrung wollen wir als Partner der Schulen in ganz Österreich in die neuen Fächer einbringen“, ergänzt Schwarzwald.

Service: Schulradiotag 2026

Termin: Montag, 30. November 2026, 8:30 bis 17 Uhr

Empfang: auf allen Frequenzen und Livestreams der Freien Radios, u. a. über freie-radios.online

Koordination: Freies Radio Innsbruck (FREIRAD)

Infos: www.freier-rundfunk.at/schulradiotage.html

Beteiligt: alle 15 Freien Radios in ganz Österreich

Über den Verband Freier Rundfunk Österreich