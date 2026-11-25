Wien (OTS) -

Die heute veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse von Statistik Austria bestätigen die hohe Nachfrage nach Urlaub in Österreich. In der Sommersaison von Mai bis Oktober 2026 wurden 85,68 Millionen Nächtigungen registriert, ein Plus von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Gästeankünfte stieg um 4,0 Prozent auf 28,18 Millionen.

„Österreich überzeugt auch in wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Zeiten mit seiner Angebotsvielfalt, Qualität, Sicherheit und guten Erreichbarkeit. Dass wir bei den Ankünften noch stärker zulegen als bei den Nächtigungen, zeigt aber auch, dass unsere Gäste im Durchschnitt kürzer bleiben. Umso wichtiger ist es, die Wertschöpfung in den Mittelpunkt zu rücken. Angesichts der weiterhin hohen Kosten muss die gute Nachfrage auch wirtschaftlich bei unseren Betrieben und letztendlich bei der Bevölkerung ankommen“, betont Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Saisonverlängerung als Hebel für mehr Wertschöpfung

Ein zentraler wirtschaftlicher Hebel dafür ist die Saisonverlängerung. Mit der neuen Tourismusstrategie des Bundes, der Vision T, setzt Zehetner daher gezielt auf die Stärkung der Nachfrage außerhalb der Saisonspitzen. Bis 2035 sollen mehr als 60 Prozent der Nächtigungen auf die acht Monate außerhalb der Hauptsaison entfallen.

„Die Fixkosten unserer Betriebe fallen auch außerhalb der Hauptsaison an. Wenn es uns gelingt, bestehende Kapazitäten über das Jahr besser auszulasten, können Betriebe ihre Ertragskraft steigern, Investitionen tätigen und mehr Ganzjahresarbeitsplätze schaffen. Davon profitieren auch der regionale Handel, das Handwerk und die Landwirtschaft“, so Zehetner.

Mit dem im Oktober präsentierten Aktionsplan 2026/27 zur Vision T setzt der Bund 25 konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Tourismusstandorts. Dazu zählen die Weiterentwicklung der gewerblichen Tourismusförderung, die Unterstützung bei Betriebsübergaben sowie der gezielte Einsatz von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz.

Positive Aussichten für die Wintersaison

Auch für die Wintersaison prognostiziert die Österreich Werbung mit 21,7 Millionen Gästeankünften ein Plus von 1,5 Prozent. Mit dem Kampagnenschwerpunkt „Winter Extended“ sollen gezielt die Potenziale im März und April genutzt werden. Zusätzliche Planungssicherheit schafft die ab Dezember für zwei Jahre geltende Saisonkontingentverordnung mit 6.250 regulären und bis zu 8.375 Kontingentplätzen in saisonalen Spitzenzeiten.

„Unser Anspruch ist es, dass vom Erfolg des österreichischen Tourismus ganze Regionen profitieren, und das nicht nur während der Hochsaison, sondern 365 Tage im Jahr“, so Zehetner abschließend.