Wien (OTS) -

Der Bericht des Rechnungshofes über die 2023 „reformierte“ Wiener Zeitung bestätigt den Irrweg, den die damalige Regierung eingeschlagen hat. Auch wenn die neue Geschäftsführung Reformmaßnahmen gesetzt hat, ändert dies nichts an der problematischen Struktur der WZ und dem strukturellen Risiko politischer Einflussnahme. Unabhängigkeit darf nicht vom guten Willen der handelnden Personen abhängen.

Diese Struktur ist eine dauerhafte Gefahr für die journalistische Aus- und Weiterbildung, den Markt journalistischer Innovation und die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit der journalistischen Berichterstattung.

Darum spricht sich der Presseclub Concordia für die Einstellung der Wiener Zeitung GmbH. aus. Dabei sollen die ursprünglich für die Neuausrichtung vorgesehenen Bundesmittel von jährlich 16,5 Millionen Euro in voller Höhe für die Stärkung des österreichischen Journalismus erhalten bleiben.

Diese sollen zusätzlich zu den derzeit vorgesehenen Mitteln für Journalismusförderung von einer unabhängigen Kommission oder der KommAustria nach transparenten, gesetzlich festgelegten Kriterien für Förderung von Innovation, journalistische Arbeitsplätzen sowie Aus- und Weiterbildung vergeben werden. Erfolgreiche Projekte der WZ können nach unabhängiger Evaluierung durch unabhängige Träger fortgeführt werden. Diese Mittel dürfen bestehende Förderungen nicht ersetzen.

Das Archiv der Wiener Zeitung und die Namensrechte sollen an die Österreichische Nationalbibliothek übertragen, die Archivbestände der Öffentlichkeit kostenlos digital zugänglich gemacht werden.

Das Positionspapier des Presseclub Concordia „Konsequenzen aus dem Rechnungshofbericht zur Wiener Zeitung GmbH.“ ist unter www.concordia.at abrufbar.