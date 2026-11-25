Wien (OTS) -

Die ORF-Journalistin Ulla Kramar-Schmid übernimmt 2026 die Theodor Herzl-Dozentur für Poetik des Journalismus an der Universität Wien. Unter dem Titel „Wofür noch Journalismus?“ beschäftigt sich die vielfach ausgezeichnete Investigativjournalistin mit der Frage, welche Rolle professioneller Journalismus heute noch spielt - und was ihn von anderen Informationsangeboten unterscheidet.

In drei Vorlesungen am 30. November, 7. Dezember und 14. Dezember spricht Kramar-Schmid darüber, wer heute bestimmt, was zur Nachricht wird, wie investigative Recherchen entstehen und warum auch Medienmacht kritisch hinterfragt werden muss.

Kramar-Schmid gehört zu den bekanntesten Investigativjournalisten Österreichs. Sie war unter anderem beim Kurier und beim Nachrichtenmagazin profil tätig, wo sie zuletzt die Investigative Recherche leitete. Seit 2015 arbeitet sie beim ORF und war dort unter anderem an den internationalen Rechercheprojekten Panama Papers und Paradise Papers beteiligt. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Robert-Hochner-Preis und dem Horst-Knapp-Preis.

Die Theodor Herzl-Dozentur

Die Theodor Herzl-Dozentur wurde im Jahr 2000 von Wolfgang R. Langenbucher am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien gegründet. Seitdem sprechen dort bekannte Journalistinnen und Journalisten über ihre Arbeit und darüber, wie Journalismus entsteht. Zu den bisherigen Vortragenden zählen unter anderem Armin Wolf, Antonia Rados, Florian Klenk und Martin Thür.

Die diesjährige Dozentur wird von Cornelia Wallner geleitet und ist Teil ihrer Lehrveranstaltung „Theorien und Praxis des Journalismus“. Die Vorträge werden von der Kulturabteilung der Stadt Wien unterstützt und sind für alle Interessierten kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich.

Termine und Themen

30. November 2026

Medial überbelichtet, inhaltlich unterbelichtet? – Wer heute News macht – oder auch nicht.



7. Dezember 2026

Aufgedeckt – wie Geschichten entstehen.



14. Dezember 2026

Hauptsache Krawall? – Warum auch Medien-Macht Kontrolle braucht.

Jeweils von 11:30 bis 13:00 Uhr im Audimax der Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Programm: https://publizistik.univie.ac.at/aktuelles/aktuelle-meldungen/ulla-kramar-schmid-ist-theodor-herzl-dozentin-2026