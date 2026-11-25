Wien (OTS) -

Die 16 Tage gegen Gewalt sind der richtige Zeitpunkt, die Förderstreichung zurückzunehmen: 2026 dokumentierte AwA* mehr sexualisierte Gewalt, rassistische Übergriffe und schwerwiegende Vorfälle. Während Awareness bei Veranstaltungen seit Juli 2026 gesetzlich vorgeschrieben ist, soll das Angebot im öffentlichen Raum verschwinden. Besonders Frauen und Jugendliche verlieren damit in der Nacht eine wichtige, direkte und niederschwellige Anlaufstelle.

„Die dokumentierten Fälle belegen den steigenden Bedarf. Wer Gewaltprävention ernst nimmt, muss Verantwortung übernehmen und unser Angebot langfristig absichern“, so _willi Hejda von AwA*. Die Einstellung widerspricht dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen sowie dem Wiener Aktionsplan gegen Rassismus.

Ankreideaktion

Am 28. November um 15 Uhr findet eine Ankreideaktion gegen Gewalt und Diskriminierung am Karlsplatz (Treffpunkt vor der Karlskirche) statt.

Datum: 28.11.2026, 15:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Karlsplatz

Offener Brief

Am 10. Dezember veröffentlicht AwA* mit anderen Organisationen einen Offenen Brief der zum Erhalt der Awareness-Arbeit aufruft.

Datum: 10.12.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: 4lthangrund 1090

Nordbergstraße 8

1090 Wien

Österreich