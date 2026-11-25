- 25.11.2026, 09:00:33
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16 Tage gegen Gewalt: NEOS lassen junge Frauen und Jugendliche im Stich
Awareness-Teams dokumentieren mehr sexualisierte Gewalt und Übergriffe – trotzdem soll das Angebot 2027 eingestellt werden. Gespräche mit AwA* und Bezirken gab es bislang keine.
Die 16 Tage gegen Gewalt sind der richtige Zeitpunkt, die Förderstreichung zurückzunehmen: 2026 dokumentierte AwA* mehr sexualisierte Gewalt, rassistische Übergriffe und schwerwiegende Vorfälle. Während Awareness bei Veranstaltungen seit Juli 2026 gesetzlich vorgeschrieben ist, soll das Angebot im öffentlichen Raum verschwinden. Besonders Frauen und Jugendliche verlieren damit in der Nacht eine wichtige, direkte und niederschwellige Anlaufstelle.
„Die dokumentierten Fälle belegen den steigenden Bedarf. Wer Gewaltprävention ernst nimmt, muss Verantwortung übernehmen und unser Angebot langfristig absichern“, so _willi Hejda von AwA*. Die Einstellung widerspricht dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen sowie dem Wiener Aktionsplan gegen Rassismus.
Ankreideaktion
Am 28. November um 15 Uhr findet eine Ankreideaktion gegen Gewalt und Diskriminierung am Karlsplatz (Treffpunkt vor der Karlskirche) statt.
Datum: 28.11.2026, 15:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Karlsplatz
Offener Brief
Am 10. Dezember veröffentlicht AwA* mit anderen Organisationen einen Offenen Brief der zum Erhalt der Awareness-Arbeit aufruft.
Datum: 10.12.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: 4lthangrund 1090
Nordbergstraße 8
1090 Wien
Österreich
Petition
Die Petition „Awareness im öffentlichen Raum retten!“ kann auf der Webseite von AwA* unterstützt werden.
Rückfragen & Kontakt
AwA* - Kollektiv für Awareness Arbeit
_willi Hejda, Telefon: 004367764100205
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.awa-stern.info
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