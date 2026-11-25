Wien (OTS) -

Musik, Kultur und besondere Erlebnisse stimmen auf die Weihnachtszeit ein: Der Schlosspark Laxenburg verwandelt sich in ein leuchtendes Wintermärchen, das Jüdische Museum Wien lädt zur Chanukka-Feier und auch an Bord des Twin City Liners und der DDSG Blue Danube wird es festlich. Die Wien Holding-Unternehmen bieten damit vielfältige Möglichkeiten, die Wochen vor Weihnachten zu genießen.

Donauturm: Weihnachtsfeier mit 360°-Panoramablick

Die Adventzeit bietet jedes Jahr schöne Gelegenheiten, um mit Kolleg*innen, Freund*innen oder der Familie bewusst zusammenzukommen. Für einen besonderen Rahmen sorgen dabei die Weihnachtspakete am Donauturm: Im Turm Restaurant auf 170 Metern Höhe können Gruppen von 10 bis 100 Personen aus exklusiven 3-, 4- oder 5-Gang-Weihnachtsmenüs wählen. Für größere Gesellschaften mit 40 bis 120 Personen bietet das Turm Café auf 160 Metern Höhe ein All-inclusive-Weihnachtsbuffet. Je nach Wunsch lässt sich die Feier um einen stimmungsvollen Punschempfang mit Maroni oder eine Afterparty auf der Innenterrasse in 155 Metern Höhe ergänzen.

Turm Restaurant – Weihnachtsmenü auf 170 m Höhe

Für 10 bis 60 Personen

3-Gang-Menü: Ꞓ 69,00 p.P., 4-Gang-Menü: Ꞓ 78,00 p.P., 5-Gang-Menü: Ꞓ 87,00 p.P.

Inklusivleistungen: Eintritts- & Liftticket, Menü, Gedeck, Menükarten, weihnachtliche Dekoration, 3 Stunden Gratisparken

Getränke werden nach Verbrauch verrechnet.

Turm Restaurant – Exklusivbuchung Weihnachtsmenü auf 170 m Höhe

Für 60 bis 100 Personen

4-Gang-Menü: Ꞓ 102,00 p.P.

Inklusivleistungen: Eintritts- & Liftticket, 4-Gang-Menü, Gedeck, Punsch & Maroni im Gastgarten oder auf der Innenterrasse (155m), Menükarten, weihnachtliche Dekoration, 3 Stunden Gratisparken

Getränke werden nach Verbrauch verrechnet.

Turm Café – Weihnachtsbuffet auf 160 m Höhe

Für 40 bis 120 Personen (Exklusivbuchung möglich ab 80 Personen) | Ꞓ 135,- p.P.

Inklusivleistungen: Eintritts- & Liftticket und Rutsche, Punsch & Maroni im Gastgarten oder auf der Innenterrasse (155m), Buffet, Getränke, Menükarte, weihnachtliche Dekoration und Musik, 3 Stunden Gratisparken

Punsch & Afterparty auf 155 m Höhe

Punschempfang: Ꞓ 19,90 p.P. (ab 30 Pers.) mit Punschvariationen und Maroni, Stehtischen und weihnachtlicher Hintergrundmusik; abgesperrter Bereich für max. 1 Stunde

Afterparty: Ꞓ 49,- p.P. (ab 30 Pers.) mit Longdrinks, Wein, Bier, alkoholfreien Getränken, Stehtischen und Musikanlage; abgesperrter Bereich von 22:30 bis max. 02:00 Uhr

Weitere Informationen unter:

https://www.donauturm.at/de/events-news-and-kulinarik/events/top-of-weihnachtsfeier

Jüdisches Museum Wien: Chanukka für Eilige

Das jüdische Chanukka-Feste beginnt heuer am 4. Dezember. Kurz bevor das erste Licht angezündet wird, bieten das Jüdische Museum Wien allen Besucher*innen am Vorabend Informationen zum Fest und zu neun ausgewählten Chanukka-Leuchtern in den Museumsvitrinen. Warum es neun Leuchter sind? Das erfährt man im Museum.

Termin: 3. Dezember 2026 um 17:15 Uhr. Teilnahme mit Führungsticket EUR 3 und gültigem Eintrittsticket.

KunstHausWien: Happy Birthday Friedensreich!

Am 15. Dezember jährt sich der Geburtstag von Friedensreich Hundertwasser zum 98. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums findet im KunstHausWien eine Spezialführung zu seinem Leben und seinem Werk mit ÖGS-Dolmetschung statt.

In diesem Rundgang werden Hundertwassers Prinzipien, die sich in Kunst und Architektur widerspiegeln, in Zusammenhang mit seiner unermüdlichen Liebe zur Natur gebracht. Die daraus entstandenen revolutionären Ideen im Bereich Ökologie und Umweltschutz werden durch Anekdoten aus seinem Leben und Informationen zu seiner Kunst veranschaulicht.

Der Rundgang findet in deutscher Sprache statt und wird in Österreichischer Gebärdensprache gedolmetscht. Er richtet sich an gehörlose, schwerhörige und hörende Besucher*innen.



Termin: Dienstag, 15. Dezember 2026 von 16:00 bis 17:00 Uhr

Preis: EUR 5 (exkl. Eintritt)

Treffpunkt: Foyer des KunstHausWien

In Kooperation mit WITAF

DDSG Blue Danube: Weihnachtliche Themenfahrten

Der Krampustag wird auf der Donau zur Partynacht: DJ-Musik, Tanz und das Motto Rot & Schwarz sorgen am 5. Dezember an Bord der MS Admiral Tegetthoff für ausgelassene Stimmung. Vorbei an der Wiener Skyline feiert Wien den Advent einmal von seiner wilden Seite.

Am 9. Dezember verwandelt sich die MS Admiral Tegetthoff in ein Weihnachtstraumschiff. Das stilvoll dekorierte Schiff macht eine feierliche Abendfahrt entlang der Wiener Skyline. Währenddessen können sich die Gäste an Bord über ein weihnachtliches Spezialitätenbuffet mit geräuchertem Lachs, gefüllter Putenrolle, Schweinefilet im Speckmantel, Lebkuchenmousse im Glas und vielem mehr freuen und stimmungsvolle Livemusik erleben.

Am 10. Dezember findet eine Xmas Party Cruise an Bord der MS Admiral Tegetthoff statt. Zwischen Weihnachtsklassikern, beliebten Partyhits und festlicher Atmosphäre wird die Donau zur schwimmenden Weihnachtsfeier mit Blick auf das winterliche Wien.

Zwischen irischen Melodien, festlicher Stimmung und den Lichtern Wiens erwartet die Gäste am 19. Dezember eine besondere Weihnachtsschifffahrt auf der Donau. Die Irish Christmas Cruise verbindet Live-Musik, Kulinarik und Adventzauber zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die MEDLEY Folkband spielt irische und weihnachtliche Hits, während ein festliches Buffet mit irischer Käsevariation mit fruchtigem Chutney, Pastinaken-Cremesuppe, herzhaftem Shepherd's Pie und traditionellem Irish Christmas Pudding mit Vanillesauce zur Verfügung steht.

Buchung: persönlich in allen Verkaufsstellen der DDSG Blue Danube, online unter www.ddsg-blue-danube.at, per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter +43 1 588 80.

Advent in der Therme Wien

Die Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, lädt zur entspannten Adventauszeit ein: Der hauseigene Cocktail-Van serviert den beliebten, hausgemachten Punsch direkt an den Beckenrand der wohlig warmen Außenbecken der Thermenlandschaft 2. Ob der klassische Punsch „Therme Wien Herbstlaub“ oder der alkoholfreie „Apfel-Zimt-Zaubertraum“ – hier genießen Gäste weihnachtliche Stimmung beim Relaxen im warmen Thermalwasser. Ganz neu lädt dieses Jahr auch eine eigene Punschhütte direkt vor der Therme Wien zum Genießen ein und bietet mit sechs verschiedenen, hausgemachten Punschvariationen eine noch größere Auswahl.

Infos: www.thermewien.at

Mit dem Twin City Liner in das vorweihnachtliche Bratislava reisen

Der Twin City Liner bringt Passagier*innen in der Adventzeit zwischen 27. November und 20. Dezember 2026 jeweils freitags, samstags, sonntags und feiertags direkt vom Schwedenplatz in Wien in die vorweihnachtliche Altstadt von Bratislava. Die Adventfahrten eignen sich perfekt um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Denn in der slowakischen Hauptstadt warten romantischer Lichterglanz, dutzende weihnachtliche Stände mit Kunsthandwerk aus Keramik, Holz, Glas, Maisstroh und Bienenwachs sowie lokale Gaumenfreuden wie Lokše (Kartoffelpalatschinken), Gansl, Zigeunerbraten, Kartoffelpuffer, Strudel, Glühwein, Met oder Punsch auf die Besucher*innen.

Bis 20. Dezember 2026: Abfahrt freitags, samstags, an Sonntagen und Feiertagen von Wien/Schwedenplatz um 10:30 Uhr, Ankunft in Bratislava um 11:45 Uhr. Rückfahrt von Bratislava/Altstadt um 16:30 Uhr, Ankunft in Wien um 18:00 Uhr. Preis: ab EUR 28. Buchung telefonisch unter +43 1 904 88 80, online unter www.twincityliner.com bzw. im Ticketshop bei der Schiffsstation am Schwedenplatz.

Wien Ticket: Black Week & Adventaktion

Der perfekte Abend kommt oft unerwartet. Die Wien Ticket Black Week dafür genau zur richtigen Zeit. Bis 29. November 2026 profitieren Kultur- und Entertainmentfans von Rabatten ab -30% auf ausgewählte Event-Highlights sowie -10% Rabatt auf Wien Ticket Wertgutscheine. Von ABBA bis Amadeus, von Hogwarts bis Hollywood: Die vielfältige Auswahl bietet die perfekte Gelegenheit, besondere Live-Erlebnisse zu sichern oder Vorfreude darauf zu verschenken.

Denn egal wie du tickst – Wien Ticket hat immer Vorfreude für dich im Angebot.

Die Highlights der Black Week 2026:

Holiday on Ice – Cinema of Dreams – 1+1 Tickets auf ausgewählte Termine

Masters of Dirt in der Wiener Stadthalle – -30%

Donauinsel Open Air 2027 - -30% auf alle Termine

Die Eiskönigin 1 & 2 in der Wiener Stadthalle – -30%

Classics of Austria im House of Strauss – -30%

The Grand Stars Orchestra in der Wiener Stadthalle – -30%

Nuit des Lumières im Mirage Wien – -30%

Loriot in der Wiener Stadthalle – -30%

Aretha Franklin Live Show in der Wiener Stadthalle – -30%

ABBA Gold in der Wiener Stadthalle – -30%

Lords of the Sound - Hogwarts Magic Symphony in der Wiener Stadthalle – -30%

FALCO MEETS AMADEUS in der Wiener Stadthalle – -30%

Die Schlagernacht des Jahres 2026 – 1+1 Tickets

MARIA THERESIA – Das Musical – -30% auf ausgewählte Termine

The 12 Tenors in der Wiener Stadthalle – -30%

Wiener Kaiser Wiesn im Wiener Prater – -30%

Schwanensee in der Wiener Stadthalle – -30%

Buchbar bis 29. November 2026

Online unter: https://www.wien-ticket.at/de/aktionen/black-week

Telefonisch im Wien Ticket Call Center unter 01/58885 (Mo–So von 8:00–20:00 Uhr)

Persönlich am Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper

Die Feiertage rücken näher und damit auch die Zeit für besondere Geschenkideen: Von 27. November bis 27. Dezember 2026 gibt es bei der Wien Ticket Adventaktion auf ausgewählte Events bis zu -25 % Rabatt. Jetzt Veranstaltungshighlights entdecken, Preisvorteile nutzen und Vorfreude verschenken. Denn egal wie du tickst – die schönsten Geschenke passen in keine Schachtel.

Highlights der Adventaktion 2026:

Kabarettgipfel in der Wiener Stadthalle – -15%

Donauinsel Open Air – -15% auf alle Termine

The Christmas Gospel – -25% auf alle Termine der Österreich-Tour

Masters of Dirt in der Wiener Stadthalle – -15%

Dinner for One im Vindobona – -25%

Don Chaos im Kaiserbahnhof Laxenburg – -25%

World of Bricks in der Wiener Stadthalle – -15%

Bernhard Viktorin im Orpheum – -15%

Festspiele Stockerau – -15% auf alle Termine

Caroline Athanasiadis im Casanova Vienna – -15%

Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST – -15% auf ausgewählte Termine

Holiday on Ice – -25% auf ausgewählte Termine

Wiener Kaiser Wiesn – -25% auf alle Termine

Hundert Minuten Wunder – -25% auf alle Termine

Die große Weihnachtsgala der Musicalstars in der Wiener Stadthalle – -25%

Von Engerln und Bengerln in diversen Spielstätten – -15%

Flamenco – Tribute to Paco de Lucia im Wiener Metropol – -15%

Der goldene Hahn im Theater an der Wien – -15%

Die Mönche des Shaolin Kung Fu in der Wiener Stadthalle – -15%

Buchbar ab 27. November 2026.

Online unter https://www.wien-ticket.at/de/aktionen/adventaktion

Telefonisch im Wien Ticket Call Center unter 01/58885 (Mo–Sa, Feiertage ausgenommen, 8:00–20:00 Uhr)

Persönlich am Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper

„Illumina“ im Schlosspark Laxenburg

Auch 2026 verwandelt sich der Schlosspark Laxenburg in ein leuchtendes Wintermärchen: ILLUMINA – Österreichs größter Lichtergarten läutet seit 13. November 2026 die festliche Zeit des Jahres ein. Mit modernster Technik, internationalen Lichtkünstler*innen und einer Vielzahl neuer Installationen – teilweise interaktiv und immersiv! – erwartet Besucher*innen zum mittlerweile 6. Geburtstag erneut ein einzigartiges Erlebnis.

Bis Sonntag, 10. Jänner 2027, täglich ab 16:30 Uhr (ab 7. Jänner ab 17:00 Uhr) im Schlosspark Laxenburg. Am 24. Dezember 2026 geschlossen. Tickets sind online unter www.lichtergarten.at erhältlich. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt.

Christbaumverkauf am Großmarkt Wien

Am Großmarkt Wien, Laxenburger Straße 365, bietet die Firma Fröhlich wieder frisch geschnittene Nadelbäume, Topfware und Reisig an. Einkaufen können nicht nur Großhändler*innen, sondern auch Privatkund*innen. Die Christbäume stammen aus der Steiermark und dem Burgenland. Das Reisig eignet sich besonders gut für weihnachtliche Gestecke und Dekorationen. Garantiert wird heimische Top-Qualität und lange Haltbarkeit der Bäume. Die GMW Großmarkt Wien Betrieb GmbH – ein Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung – ist für die Verwaltung und Vermietung des Marktareals zuständig.

Öffnungszeiten: Freitag, 4.12. bis Mittwoch 23.12.2026 – jeweils Montag bis Samstag von 6:00 bis 15:00 Uhr (Sonntag geschlossen)

Infos zu Gutscheinen und Jahreskarten der Wien Holding-Unternehmen finden Interessierte hier: https://www.wienholding.at/gutscheine

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.